Location de voiture à Lausanne, comment choisir une auto ?

Si vous prévoyez un voyage en Suisse, vous devriez envisager de louer une voiture. Vous pourrez explorer le pays à votre guise, et c'est beaucoup plus abordable que de prendre les transports en commun ou de compter sur les taxis. Toutefois, avant de commencer à chercher la voiture de vos rêves, tenez compte de ces facteurs importants :



Sociétés de location de voitures en Suisse

Comment louer une voiture en Suisse

Âge minimum pour louer un véhicule

Demandez un permis de conduire international (PCI) avant votre voyage et emportez-le avec vous lorsque vous louez une voiture en Suisse. Votre permis de conduire national n'est pas valable en Suisse s'il n'est pas accompagné d'un PCI qui vérifie que vous avez été formé à la conduite sur le côté droit de la route (et même dans ce cas, il est toujours préférable d'obtenir deux permis). Les IDP coûtent environ 10 USD par exemplaire et peuvent être obtenus dans les bureaux de l'AAA ou en ligne sur [https://www.aaaexchangeplus.com/international-driving-permits/] (AAA Exchange Plus). Ce n'est pas une option s'il n'y a pas de bureau AAA à proximité, alors gardez cela à l'esprit si vous voyagez à l'étranger sans en avoir un !

Frais d'assurance et d'immatriculation

Essence et péages

Conduire en Suisse

À Retenir :

Conclusion

Il existe de nombreuses sociétés de location de voitures en Suisse. On les trouve dans tout le pays, mais leurs emplacements varient en fonction du type d'activité qu'elles exercent. Si vous avez besoin d'une petite voiture pour vos vacances et que vous souhaitez seulement vous déplacer en ville ou peut-être même faire une excursion en France, il n'est pas nécessaire de louer à partir d'un aéroport ; il suffit d'aller en ligne et de réserver une agence dont la base est le centre-ville de Genève ou de Zurich.Cependant, si votre voyage implique plus qu'une simple balade en voiture dans les villes et villages de Suisse - si vous devez conduire en montagne (ce qui est assez courant) - alors il peut être intéressant de réserver auprès d'une de ces grandes compagnies qui ont des bureaux dans des aéroports comme l'aéroport international de Zurich ou l'aéroport de Genève-Cointrin, où les voyageurs arrivent souvent par avion avant de se rendre dans les zones rurales en train ou en bus respectivement.)Louer une voiture en Suisse est facile. Il existe de nombreuses sociétés de location et vous pouvez louer une voiture à l'aéroport, au centre-ville et dans les stations-service.L'âge minimum pour louer un véhicule en Suisse est de 21 ans. Si vous n'avez pas cet âge, certaines options s'offrent à vous :L'assurance obligatoire est incluse dans la plupart des prix de location, mais si ce n'est pas le cas, vous devrez payer un supplément. Si vous avez moins de 25 ans, en revanche, vous devrez payer un supplément. Si vous avez plus de 25 ans et que vous avez un bon dossier de conduite, vous pourrez peut-être bénéficier d'une réduction sur l'assurance de votre voiture de location.Le prix de l'essence en Suisse est très élevé. Si vous louez une voiture, vous devrez la payer vous-même. Les péages sur les autoroutes sont également payés par le conducteur et ne sont pas inclus dans le prix de votre réservation de voiture de location (vous pouvez payer ces péages en espèces ou par carte de crédit à des guichets spéciaux).La Suisse est un petit pays qui compte de nombreuses routes, tunnels et ponts. Le style de conduite est généralement détendu, mais vous devez savoir que la limite de vitesse sur les autoroutes (autobahnen) est de 120 km/h (75 mph), ce qui peut sembler faible par rapport à d'autres pays européens. Les radars sont fréquents, alors faites attention aux panneaux qui vous avertissent de leur présence !Conduire en Suisse peut être coûteux car il y a des péages sur la plupart des routes, y compris sur la plupart des cols de montagne tels que le col du Gothard ou le col de la Furka entre Andermatt et Brigue-Glis respectivement ; ces péages coûtent environ 10 CHF par voiture et par jour ou 20 CHF si vous n'avez pas de vignette électronique appelée " eToll " qui doit être achetée avant de visiter la Suisse par correspondance auprès de l'une des nombreuses sociétés agréées :Si vous louez une voiture en Suisse et que vous ne conduisez qu'à l'intérieur du pays, le mieux est de vous adresser à l'une des principales sociétés de location. Cela inclut Hertz et Europcar (appartenant à Avis). Vous pouvez également trouver des voitures chez Sixt, mais elles ont tendance à être plus chères que les autres marques.Si vous prévoyez de vous rendre dans les pays voisins, comme l'Italie ou la France (ou même l'Allemagne), il est intéressant de considérer l'un de ces petits fournisseurs locaux : Donilocation, Auto Europe/Europcar, Campanile/Avis et Budget/Hertz.La Suisse est un pays magnifique, et conduire est l'une des meilleures façons d'en profiter. Que vous ayez l'intention de faire le tour des Alpes ou de découvrir les attractions locales, la location d'une voiture peut être un moyen pratique de vous déplacer. Avec un tel choix d'options, il peut être difficile de déterminer quelle société de location vous fournira le meilleur service à un prix abordable. Si cela peut vous aider à prendre une décision, continuez à lire !