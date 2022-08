Location de voiture sur la ville de Lausanne

Évitez d'utiliser le téléphone

Gardez une distance de sécurité

votre vitesse : plus vous allez vite, plus la distance avec le véhicule qui vous précède doit être importante ;

votre temps de réaction : si vous conduisez la nuit ou lorsque vous êtes fatigué, vos réflexes seront plus lents ;

l'état du véhicule : vous devez toujours vérifier que les pneus et les freins sont pleinement efficaces ;

la charge de la voiture : plus la voiture est lourde et chargée, plus vous aurez besoin d'espace pour vous arrêter.

Maintenir une position de conduite correcte

Votre posture est très importante : vos épaules doivent reposer entièrement sur le dossier et vos bras doivent être tendus de manière à ce que vos poignets touchent le haut du volant. Si vous pouvez toucher le volant sans vous détacher du dossier, votre position de conduite est correcte ; Réglez le dossier en position verticale pour que votre dos et vos épaules soient toujours bien ajustés ; Rappelez-vous que vos bras ne doivent pas être tendus mais étendus.

Pour une conduite sûre, les pédales doivent être faciles à manœuvrer :

Ajustez la distance du siège à la longueur de vos jambes ;

Appuyez sur l'embrayage à fond, en déplaçant le siège jusqu'à ce que votre cuisse touche le siège sans y adhérer. Faites également un test avec votre pied droit : essayez d'appuyer sur la pédale d'accélérateur puis sur la pédale de frein, le talon de votre chaussure pointant vers le sol ; votre pied ne doit pas créer un angle inférieur à 90° avec votre cheville.

Placez vos mains fermement sur le volant et ajustez l'appui-tête.

Lorsque vous conduisez, vos mains doivent suivre la règle de l'horloge et être positionnées à 9h15 sur le volant. Vos pouces doivent être parfaitement insérés entre les rayons et le volant. L'opposition de vos mains dans cette prise vous permet de ressentir plus sensiblement la suspension et la direction ; ce sont les éléments qui vous envoient en premier lieu des signaux sur l'adhérence du véhicule. En outre, en plaçant vos mains sur le volant à 9h15, vous évitez de couvrir ce que l'on appelle la "zone d'action de l'airbag".

Comment doit-il être positionné ?

N'oubliez pas de positionner vos rétroviseurs

Les distractions au volant figurent parmi les principales causes d'accidents de la route. Le premier conseil pour bien conduire est de ne jamais cesser de regarder la route ; si vous avez des appels téléphoniques urgents à passer, utilisez l'oreillette ; si l'appel téléphonique est particulièrement stressant, au point de provoquer une perte d'attention, il vaut mieux le reporter ou arrêter la voiture. La même prudence s'impose si vous devez envoyer ou lire un message texte sur votre téléphone : prenez quelques minutes pour le faire, garez votre voiture et ne reprenez la route que lorsque vous avez terminé. Une petite distraction peut être fatale : en conduisant à une vitesse de 80 km/h, vous parcourez 22 mètres en une seconde ; cela signifie que si vous cessez de regarder la route pendant deux secondes, pour vérifier un message ou insérer un CD, vous parcourez près de 50 mètres sans voir ce qui se passe devant votre véhicule.

On se laisse aussi distraire en consultant le navigateur ; si vous ne pouvez pas vous en passer parce que vous avez oublié d'étudier l'itinéraire avant de prendre le volant, placez-le là où il ne vous oblige pas à quitter la route des yeux, ou donnez-le au passager.

La distance de sécurité est souvent négligée au volant ; son importance est sous-estimée par rapport au risque réel encouru. Les accidents en chaîne sont souvent causés par le non-respect de la distance de sécurité, même par une seule voiture. La distance correcte vous donne l'espace nécessaire pour arrêter votre véhicule sans heurter par l'arrière la voiture qui vous précède. Lors de cette évaluation, n'oubliez pas de prendre en compte certains facteurs tels que :

Le cours de conduite sûre vous apprend à trouver la bonne position de conduite.

Ne sous-estimez jamais l'importance de la position de l'appui-tête. Si vous ne le positionnez pas correctement, il devient inutile. Il ne suffit pas qu'il soit positionné au niveau de la nuque ; en cas d'accident, lorsque le corps du conducteur est projeté en arrière, le choc peut être si violent que la tête est projetée en arrière et par-dessus l'appui-tête : dans le meilleur des cas, le conducteur risque le coup du lapin ; dans le pire des cas, une lésion de la colonne vertébrale.

Son point le plus haut doit se trouver au moins deux centimètres au-dessus de la tête ; la distance entre la nuque et l'appui-tête, quant à elle, ne doit pas dépasser 5 à 8 centimètres.

Pour conduire en toute sécurité, vous devez toujours maîtriser la situation qui vous entoure.

Avant de démarrer la voiture, n'oubliez pas de régler vos rétroviseurs. Vous devez utiliser tous les miroirs dont vous disposez, généralement trois, de sorte que le champ de vision de l'un se termine et que celui de l'autre commence.