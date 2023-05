Location voiture Renens

Ce qui se passe avec les locations de voitures

Réservez votre voiture de location aussi longtemps à l'avance que possible.

Si vous avez entendu parler de l'apocalypse de la location et que vous l'avez classé dans la catégorie des événements médiatiques qui n'arrivent pas souvent, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au comptoir de location de voitures cet été.Prenez l'exemple d'une citoyenne lambda, qui avait besoin d'une voiture de location lors d'une visite dans une ville Suisse. Ayant entendu parler de la pénurie de voitures de location qui sévit dans le pays, elle a réservé tôt et a appelé la société de location de voitures non pas une, mais trois fois avant la date de prise en charge pour s'assurer qu'une voiture serait disponible pour elle.Malheureusement, le jour de la prise en charge prévue, elle a reçu un appel de la société de location de voitures lui disant qu'aucune voiture n'était disponible. Elle sera placée sur une liste d'attente pour en recevoir une au fur et à mesure de leur arrivée, mais c'est tout ce qu'ils avaient à offrir. Cependant, elle avait besoin d'une voiture de toute urgence, elle a donc immédiatement vérifié auprès d'autres sociétés de location de voitures à proximité, mais n'a toujours pas trouvé de solution.Pensant à autre chose, elle s'est renseignée sur la location d'une voiture, mais ils n'avaient pas de disponibilité avant plusieurs heures. Elle n'a pas non plus eu de chance avec d'autres.Son dernier recours a été d'attendre physiquement au comptoir de location de voitures pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'une voiture soit disponible.L'histoire de cette citoyenne lambda est malheureuse, mais elle n'est pas rare. Si vous avez prêté attention à l'état actuel du secteur de la location de voitures en Suisse, vous ne serez pas surpris d'apprendre que trouver une voiture de location dans l'aéroport ou la ville la plus proche peut être une épreuve compliquée.Au début de la pandémie et tout au long de l'année 2020, la demande de voyages a subi une chute brutale et de nombreuses sociétés de location de voitures ont connu des difficultés financières. Ces sociétés ont donc dû vendre une grande partie de leur flotte et cesser de commander de nouveaux véhicules. Maintenant que les voyages reprennent, les sociétés de location de voitures s'efforcent de s'adapter à cette résurgence des voyages.Nous avons récemment posé une question aux membres de notre salon , leur demandant de nous faire part de leurs expériences en matière de location de voitures lorsque l'offre est désastreuse et que la demande explose. Voici quelques-uns de leurs commentaires.Une autre citoyenne lambda raconte qu'elle a réservé un SUV intermédiaire sur le site Web de la société. En allant le chercher, on m'a appelée pour me dire qu'aucune voiture n'était disponible. J'ai appelé mon concessionnaire Ford local et j'ai fait une location d'une journée, moins chère que la voiture de location que j'aurais pu louer.Un autre nous a dit : Je viens de passer une semaine à Lausanne, et j'ai loué un fourgon pour 144 CHF par jour. Les tarifs des voitures étaient de plus de 450 CHF, alors je me suis dit pourquoi pas ? Je suis content de l'avoir fait.Un autre a déclaré : J'ai le statut d'élite. J'ai réservé pour prendre la voiture un vendredi soir le mois dernier. Aucune voiture dans le lot privilégié. La file d'attente normale était longue de plusieurs heures. J'ai renoncé et je me suis adressé à une autre société de location de voitures.Même une rédactrice d'un journal, a dû faire preuve de créativité pour obtenir une voiture de location en faisant un trajet de plus de 112 km en Uber afin d'économiser des centaines de dollars sur une location, car les tarifs étaient astronomiques près de chez elle.Bien qu'il n'y ait pas de solution garantie à ce problème de limitation des voitures et d'augmentation de la demande, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour augmenter les chances d'avoir quelque chose à conduire la prochaine fois que vous aurez besoin de louer une voiture.Pour plus d'informations, visitez aussi ce site web du ministère des transports : https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home.html L'heure à laquelle vous réservez n'a peut-être pas d'importance, mais si, à votre arrivée au comptoir, aucune voiture n'est disponible, le fait de réserver augmentera presque certainement vos chances de repartir avec une voiture par rapport aux clients qui se présentent sans rendez-vous. Vous pouvez également bloquer votre tarif avant qu'il n'augmente - et vous pouvez souvent réserver à nouveau sans pénalité si les tarifs baissent.Il n'y a pas de mal à appeler la société de location de voitures avant votre arrivée pour vérifier l'état de votre réservation.Vous pouvez également utiliser une application pour suivre et contrôler votre réservation en cas de baisse de prix et vous réserver automatiquement au tarif le plus bas.A lire pour en savoir plus : https://donilocation.ch/location-voiture/vaud/louer-auto-renens/