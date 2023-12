Louer une voiture à la gare CFF de Lausanne par l'entreprise Donilocation

Cela vaut-il la peine de louer une voiture en Suisse. La réponse est sans équivoque : Absolument OUI !

Découvrir la Suisse en voiture est l'un des meilleurs moyens de se déplacer et d'explorer la magnifique campagne suisse. Non seulement vous pourrez admirer les vues magnifiques qui font la renommée de ce pays, mais vous pourrez également profiter de toutes les activités proposées aux visiteurs.

LOUER UNE VOITURE EN SUISSE : CONSEILS ET INFORMATIONS

De plus, avec des routes et des rues bien entretenues, louer une voiture peut être le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus pratique de se déplacer.

Même si, en toute honnêteté, on apprécie les excellents transports publics - et en particulier le Swiss Travel Pass - en Suisse, location voiture en Suisse et prendre la route est particulièrement intéressant si vous recherchez plus de flexibilité.

Et si vous voyagez en groupe, louer une voiture vacances Suisse peut également s'avérer beaucoup moins cher que de se déplacer en transports publics.

LES ÉTRANGERS PEUVENT-ILS LOUER UNE VOITURE EN SUISSE ?

Oui, les étrangers peuvent louer une voiture en Suisse ! Il y a quelques règles importantes que vous devez connaître avant de réserver votre voiture de location en Suisse. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un permis de conduire international (PCI) et d'une preuve d'identité, comme un passeport valide.

Une assurance est également requise et vous devrez peut-être payer un supplément si vous avez moins de 25 ans ou plus de 70 ans. Veillez à bien vérifier le contrat de location voiture Suisse afin de comprendre toutes les conditions avant de le signer !

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR LOUER UNE VOITURE EN SUISSE ?

Si vous souhaitez louer une voiture noël en Suisse, vous aurez besoin des éléments suivants : Un permis de conduire valide. Assurez-vous que votre permis de conduire est à jour et que tous vos détails sont clairement visibles, et vérifiez qu'il est accepté par l'entreprise auprès de laquelle vous louez une voiture.

Vous aurez également besoin d'une carte de crédit pour la caution, car la plupart des sociétés de location suisses n'acceptent pas les espèces.

AI-JE BESOIN D'UN PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL POUR UN ROAD TRIP EN SUISSE ?

Vous n'avez besoin d'un permis international pour conduire en Suisse que si votre permis de conduire ne mentionne pas les catégories de véhicules autorisées en caractères latins.

DE QUOI D'AUTRE AI-JE BESOIN POUR MA VOITURE DE LOCATION ?

Bien que ce ne soit pas une exigence de la loi ou de la société de location de voitures, on vous suggère fortement de louer ou d'apporter votre propre GPS ou d'utiliser votre téléphone portable.

Vous avez accès à Internet dans les montagnes, mais on vous recommande de télécharger une carte de la Suisse afin de pouvoir y accéder lorsque vous n'avez pas accès à Internet - par précaution.

Et bien que le GPS fonctionne bien la plupart du temps, faites toujours preuve de bon sens et ne suivez pas les indications aveuglément.

VAUT-IL LA PEINE DE LOUER UNE VOITURE EN SUISSE ?

Vous pouvez également avoir besoin d'une vignette de péage que vous collez sur la vitre. Cette vignette coûte 40 CHF et est valable de décembre à janvier de l'année suivante (soit 14 mois en réalité). Elle vous permet d'emprunter toutes les routes, y compris les autoroutes. Il y a des cas où on va devoir payer un péage supplémentaire pour un col de montagne, mais celui-ci n'est pas très fréquenté par les étrangers et vous devriez donc pouvoir vous contenter d'une vignette de péage.

Si vous louez une voiture en Suisse, la vignette de péage peut être incluse et vous n'avez pas besoin d'en acheter une autre (disponible dans les stations-service, etc.).

EST-IL FACILE DE CONDUIRE EN SUISSE ?

Oui, il est facile de conduire en Suisse. Et non, il n'est pas facile de conduire en Suisse !

On s'explique :

Tout d'abord, les routes et les rues en Suisse sont en très bon état - il est rare que vous tombiez sur des nids-de-poule. Il y en a, mais dans l'ensemble, l'infrastructure - y compris les routes et les rues - est en bon état, ce qui rend la conduite beaucoup plus sûre que dans beaucoup d'autres pays montagneux.

Étant donné que la Suisse ne compte que 8 millions d'habitants et que beaucoup d'entre eux utilisent les transports publics, les rues sont plutôt vides et la circulation ne pose de problème que dans les grandes villes et aux heures de pointe.

D'un autre côté, conduire en Suisse présente quelques difficultés.

Les routes sont souvent escarpées et sinueuses, il faut donc être très prudent. En particulier lorsque vous quittez les villes et que vous vous dirigez vers de plus petits villages et dans les montagnes, vous devez être vigilant à tout moment (mais cela ne devrait-il pas être le cas chaque fois que nous conduisons ?).

De plus, les fenêtres les plus étonnantes peuvent être une source de distraction. Bien qu'il y ait souvent des places de parking et des points d'observation où l'on peut s'arrêter pour profiter des panoramas, c'est peut-être là le plus grand inconvénient : ne pas pouvoir se concentrer sur l'incroyable nature.

Veillez à respecter les limitations de vitesse et toutes les règles, y compris les feux de signalisation. Il ne faut pas plaisanter avec la police suisse. En Suisse, il faut toujours s’assurer de "toujours" respecter les règles parce que l'idée d'avoir affaire à la police est suffisamment effrayante.

Ainsi, même pour celles et ceux qui aient conduit dans de nombreux pays d'Europe - et dans très peu de pays en dehors de l'Europe – on peut affirmer qu'il est globalement facile de conduire en Suisse. La vue imprenable sur les Alpes compense le défi que représente la conduite ! Alors, contacter agence location voiture Suisse, location voiture pour voyage d’affaire Suisse et attachez votre ceinture et profitez de la route !