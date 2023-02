Louer une voiture en Suisse

La Suisse est un pays magnifique, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Heureusement, il existe de nombreuses façons d'explorer le pays et ses curiosités sans se perdre dans les montagnes ou se retrouver coincé à un dîner gênant avec des inconnus. L'une des meilleures façons de le faire est de louer une voiture. À première vue, la location d'une voiture en Suisse peut sembler intimidante en raison des règles de conduite compliquées et des amendes coûteuses en cas d'infraction. Mais une fois que vous aurez appris ce que vous devez savoir sur la location de voitures en Suisse (et en quoi elles diffèrent de celles des États-Unis), tout deviendra beaucoup plus simple !



Connaître les règles de la route (et des voies ferrées)

Louer une voiture en ligne

Recherchez des réductions. Si vous prévoyez de réserver une location sur le site Web d'une société internationale comme Donilocation, Europcar ou Avis, essayez de rechercher des codes de réduction avant de faire votre réservation. Vous pourrez peut-être économiser de l'argent de cette façon - et sinon, vous obtiendrez au moins des miles supplémentaires !

Vérifiez les restrictions sur le site Web. Assurez-vous qu'il n'y a pas de restrictions sur l'endroit ou le moment où vous pouvez conduire votre véhicule de location ; parfois, ces politiques changent en fonction de l'endroit où vous vous rendez en Suisse et des conditions météorologiques qui prévalent pendant cette période (par exemple : la neige !). En cas de problème, contactez le service clientèle avant de finaliser votre réservation afin qu'il puisse vous aider à trouver un autre moyen de transport (les locations de vélos sont très populaires !). Ils factureront probablement des frais supplémentaires, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous comparerez les prix entre les sites Web des différentes compagnies plus tard...

Assurez-vous de lire les petits caractères

Lisez les termes et conditions. C'est une évidence, mais cela vaut la peine d'être mentionné car, parfois, les gens ne les lisent que lorsqu'ils sont déjà sur le chemin du retour de l'aéroport avec leur nouvelle voiture de location. Assurez-vous de bien comprendre le type de couverture d'assurance (ou l'absence de couverture) fournie par votre agence de location ; si vous conduisez hors de Suisse pendant votre séjour et avez besoin d'une couverture supplémentaire, demandez à l'acheter avant de quitter votre pays.

Vérifiez la politique en matière de carburant : Certaines compagnies facturent au litre ou au kilomètre parcouru, tandis que d'autres vous donneront un taux fixe pour tous les achats d'essence pendant votre voyage - vérifiez ce qui convient le mieux à vos besoins afin de ne pas avoir de surprises au moment de faire le plein à la pompe !

Vérifiez la politique d'annulation : Également connues sous le nom de "frais d'annulation" ou simplement de "pénalités", ces pénalités s'appliquent si, pour une raison quelconque (comme une maladie), quelqu'un doit annuler une réservation avant sa date de début sans la reprogrammer dans un délai de 24 heures."

À mémoriser sur la location de voiture :

Apportez votre passeport et votre permis de conduire avec vous, ainsi qu'une carte de crédit. Si vous prévoyez de conduire en France ou en Italie, assurez-vous que votre passeport a au moins trois mois avant son expiration.

Assurez-vous que la voiture est couverte par une assurance pour tous les pays où vous allez conduire ; si ce n'est pas le cas, ajoutez-la avant de quitter la Suisse. Si ce n'est pas le cas, ajoutez-la avant de quitter la Suisse. Cette démarche peut généralement être effectuée à l'agence de location ou par téléphone lors de la réservation en ligne (et est parfois incluse).

Vérifiez si la souscription de ce type d'assurance entraîne des frais supplémentaires. Ceux-ci peuvent varier en fonction de la société qui fournit le véhicule et de la durée pendant laquelle elle souhaite le garder en sa possession.

Conclusion

La Suisse a des règles de conduite strictes. Vous devez conduire sur le côté droit de la route et vous devez être capable de lire une carte, ce qui peut poser problème car la Suisse n'est pas aussi bien cartographiée que d'autres pays. En outre, tous les conducteurs doivent avoir un permis de conduire valide de leur pays d'origine (et être âgés de plus de 18 ans). Les enfants de moins de 12 ans doivent également être installés dans un siège auto lorsqu'ils voyagent en voiture en Suisse - même s'ils dorment !

Nous espérons que cet article vous a aidé à comprendre les tenants et aboutissants de la location d'une voiture en Suisse. Bien que cela puisse sembler une tâche intimidante au début, si vous suivez nos conseils et faites quelques recherches avant de partir, vous devriez pouvoir vous retrouver au volant de la voiture de vos rêves en un rien de temps !