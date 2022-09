Très trivialement, en fait, c'est depuis l'antiquité que les gens - inconsciemment - sont motivés à vouloir revenir quand ils reçoivent quelque chose qui leur est donné, spontanément. Les règles de la société et l'éducation que nous recevons nous poussent à nous sentir impolis, grossiers et même inadéquats lorsqu'une personne nous donne un objet ou nous fait une faveur et que nous ne donnons rien en retour. Si nous ne nous rendons pas la pareille, nous devenons psychologiquement dissonants et un sentiment de culpabilité naît en nous. Cette injustice perçue fonctionne à merveille lorsqu'il s'agit de rouvrir un canal de communication avec la personne que nous aimerions conquérir. Oui, vous comprenez bien, le principe de réciprocité est souvent utilisé dans les cas où la communication est fermée (les cas les plus difficiles).Des exemples pour mieux comprendreSi vous y réfléchissez, vous constaterez qu'il y a d'innombrables possibilités. Au magasin, quand on dit oui à un produit chez un psychologue en ligne et qu'on récupère un homme et qu'on se sent obligé de l'acheter, quand on nous donne un échantillon en parfumerie et qu'on nous "pousse" à revenir plus tard pour faire d'autres achats, quand un vendeur noir nous donne un bracelet sur Place Milan à Lausanne, on se sent obligé de revenir avec un Francs au moins. Il est facile de comprendre comment le principe de réciprocité peut être un grand allié pour ceux qui veulent adoucir la position rigide d'un ancien partenaire. Évidemment, la théorie qui la sous-tend doit être appliquée spécifiquement au hasard et sans exagération.Comment utiliser le principe dans la récupération d'un partenaire ?Dans les cas que je suis habituellement, ceux qui connaissent le mieux leur ancien partenaire ont un taux de réussite plus élevé. Plus vous avez passé du temps avec l'ex, plus l'histoire a duré longtemps et plus il est probable que la personne que j'assiste réussissent à récupérer son ex.La question protocolaire est la suivante : si vous deviez faire un cadeau vraiment apprécié, que feriez-vous ? Dans un bon pourcentage de cas, étrangement, les réponses qui sont données ne concernent pas ce que le partenaire (ex) pourrait souhaiter. Les gens confondent souvent ce qu'ils aiment avec ce qu'ils pourraient aimer. Pour comprendre quel est le cadeau le plus sincère vous devez vous mettre à la place de l'autre personne. Ce n'est pas ce que vous aimeriez en voyance , mais ce que votre ex-petite amie aimerait, ce qui devrait motiver le choix du cadeau. Mieux vaut formuler davantage de propositions afin de pouvoir choisir celle qui présente les caractéristiques qui répondent à l'objectif recherché. Dans ma pratique de psychologue en ligne et aussi en studio, je demande habituellement trois cadeaux potentiels et je choisis celui qui est le plus fonctionnel pour la reconquête de votre ex.