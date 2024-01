Maison à vendre dans le canton de Neuchâtel sur Concise

Cette très très belle maison se situe à Concise et est considérée comme une maison de village remarquablement riche en histoire puisqu'elle est classée au patrimoine architectural national il faut le savoir et le préciser. Pour la petite histoire ses racines remontent au 13ème siècle, lorsque le seigneur Othon, 1er de Grandson, l’a fait édifier comme une chapelle. Il est à savoir que au 16ème siècle, les autorités bernoises l’ont transformée en une maison bourgeoise, qui a par la suite été utilisée comme ferme de village jusqu' à nos jours en 2024.Les fenêtres en « accolade » d’inspiration anglaise sont visibles sur la façade, tandis que le rez-de-chaussée conserve toujours ses voûtes d’origine en calcaire local et cela donne un charme exceptionnel. Depuis 1980, plusieurs travaux de rénovation ont été réalisés, notamment la mise en place d’une cuisine semi-professionnelle. En 2022, une terrasse couverte a été ajoutée et représente un très bel atout pour cette maison joyau du canton de Neuchâtel.Il est à noter que au rez-de-chaussée, on trouve un hall d’entrée, un vestiaire, des toilettes visiteurs, deux cuisines, une terrasse couverte, un salon voûté avec une grande cheminée, une salle à manger, un petit salon voûté utilisé comme salle de musique, un garde-manger et une chaufferie à mazout. Comme vous le voyez cette maison estLe premier étage comprend un hall, une salle de bain avec toilettes séparées, une douche, une baignoire et une double vasque, ainsi que cinq chambres, dont deux actuellement aménagées en bureaux avec une connexion internet câblée. Deux des chambres offrent une vue sur le lac et cela représente un magnifique atout de cette très belle maison à vendre sur le canton de Neuchâtel !Je Précise encore que le deuxième étage est dédié à une suite parentale, avec une salle de bain équipée d’une douche à l’italienne, un grand lavabo et des toilettes, ainsi qu’une grande chambre à coucher, un dressing, un coin repassage et un grand grenier aménageable selon les souhaits de l’acheteur ou de l'acheteuse.Liens à voir : https://endres.maison/vente-immobiliere/maison-concise-neuchatel/