Maison à vendre dans le canton de Neuchâtel sur Corcelles Cormondrèche

« Villa Terrasse » de 5,5 pièces offrant une vue époustouflante sur le lac et les Alpes. Et c'est peu dire la vue est vraiment exceptionnelle !

Perché au second étage d’une villa terrasse indépendante, cet appartement moderne et lumineux s’étend sur plus de 185 m². Il se pare de deux terrasses, l’une de 35 m² et l’autre, plus expansive, de 108 m², toutes deux dévoilant un panorama exceptionnel sur le lac et les Alpes.

De plus le cadre est serein et paisible, baigné dans la verdure.

Il est à savoir qu'elle a été construite en 2001, elle est ornée de finitions et équipements haut de gamme, assurant un confort inégalé, y compris pour les personnes à mobilité réduite et c'est un plus à souligner.



Les fenêtres, pourvues de double vitrage, sont également équipées de stores électriques. Le séjour est éclairé par des LEDs intégrées au plafond, et un système de chauffage au gaz par le sol est installé, chaque espace bénéficiant de son propre thermostat. Idéal pour que en famille chacun gère son espace personnel.

L’espace intérieur se dévoile avec une cuisine ouverte, spacieuse et parfaitement équipée, qui s’ouvre sur un vaste séjour de 55 m² relié directement à la terrasse. Quatre grandes chambres y sont agencées, une salle de bains combinant baignoire, douche et WC ainsi qu’une deuxième salle d’eau avec douche, lavabo et un WC complètent ce bien. Un espace sauna est également accessible avec un espace de rangement. S’y ajoutent un local technique avec buanderie privative.

Ce bien immobilier à été très bien immaginé et pour votre commodité, il possède également deux places de parking extérieures sous abri ainsi que deux emplacements en garage.



