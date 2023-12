Mauro Martelli

COMMENT DEVENIR BON EN BOXE

COMMENT S'AMÉLIORER EN BOXE ?

S'ENGAGER DANS LA BOXE

ÉTUDIEZ VOS BOXEURS PRÉFÉRÉS

APPRÉCIEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT DE BOXE

ÉCOUTEZ VOTRE ENTRAÎNEUR DE BOXE

LAISSEZ VOTRE EGO À LA PORTE

AMÉLIOREZ VOTRE SOUPLESSE

TRAVAILLEZ VOTRE FORCE ET VOTRE CONDITION PHYSIQUE

La boxe est un sport exigeant qui requiert à la fois une bonne condition physique et une grande force mentale. Les boxeurs professionnels mettent des années à maîtriser cet art, et rares sont ceux qui parviennent à atteindre les échelons supérieurs de la discipline.Les personnes qui s'entraînent pour la première fois à la boxe se demandent souvent comment s'améliorer plus rapidement dans ce sport. Il y a tellement de choses à apprendre en boxe que vous ne savez peut-être pas par où commencer.Dans cet article, nous allons présenter des conseils pour devenir plus rapidement bon à la boxe. Assurez-vous de mettre en œuvre ces dix conseils si vous voulez vraiment progresser plus rapidement en boxe.Il est difficile de déterminer avec précision le temps qu'il faudra à quelqu'un pour devenir bon à la boxe. Chaque personne qui s'entraîne à la boxe progresse à sa propre vitesse, qui est déterminée par différents facteurs.Les boxeurs qui s'entraînent sérieusement et qui souhaitent participer à des compétitions doivent toujours chercher à améliorer leurs compétences.Les boxeurs doivent se dire qu'il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent travailler pour améliorer leurs compétences en boxe.Le premier conseil pour progresser plus rapidement dans la boxe est de s'engager pleinement dans ce sport. Vous devez manger, dormir et respirer la " sweet science ".Cela ne signifie pas seulement s'entraîner tous les jours. Vous devez devenir obsédé. Chaque jour, vous devez organiser votre emploi du temps en fonction de votre entraînement de boxe.Il n'y a pas d'autre moyen de devenir un boxeur de classe mondiale. Vous devez consacrer votre temps libre à l'entraînement de boxe pour devenir le meilleur boxeur possible.Comment devenir bon en boxeSi vous voulez devenir un boxeur de classe mondiale, vous devez étudier les meilleurs boxeurs du monde.L'étude de vos combattants préférés sur le ring peut vous aider à améliorer votre QI et votre compréhension technique de la boxe.Commencez par observer des boxeurs ayant un style similaire au vôtre pour voir comment ils s'adaptent à différents adversaires. Ensuite, vous pouvez étudier des combattants ayant des positions, des classes de poids et des styles différents afin d'améliorer vos connaissances en boxe.Si vous êtes blessé ou incapable de vous rendre à l'entraînement, l'observation et l'étude de combattants de classe mondiale peuvent vous aider à améliorer vos connaissances en boxe en dehors de la salle de sport.La première raison pour laquelle les boxeurs abandonnent est qu'ils n'ont plus de plaisir à s'entraîner.Pour que votre entraînement soit durable, la boxe doit être amusante et vous tenir en haleine.Si vous vous entraînez pour rester en forme et perdre du poids, ne vous comparez pas aux boxeurs de compétition qui s'entraînent deux fois par jour. En fin de compte, la boxe ne doit jamais être ressentie comme un fardeau. L'entraînement de boxe doit être une activité que vous appréciez et que vous attendez avec impatience.La seule façon de progresser en boxe est d'écouter son entraîneur.Votre entraîneur de boxe a infiniment plus d'expérience que vous en tant que débutant. Il a probablement oublié plus de choses sur la boxe que vous n'en avez jamais apprises.Les boxeurs doivent être très attentifs à tout ce que leur enseigne leur entraîneur. C'est ainsi que les meilleurs boxeurs du monde ont atteint le sommet de leur discipline. Ils ont une bonne relation avec leur entraîneur et se font confiance à 100 %.Pour réussir dans la boxe, il faut être un bon élève et écouter son entraîneur.Comment progresser plus rapidement en boxePour réussir dans votre parcours de boxe, il est essentiel de laisser votre ego à la maison.Vous vous entraînerez chaque semaine avec des boxeurs qui sont meilleurs que vous. Si vous êtes un boxeur expérimenté, vous vous retrouverez également dans des situations où vous vous entraînerez avec des boxeurs moins expérimentés et où vous devrez contrôler votre puissance et vos compétences. Avoir un ego peut vous amener à ne pas contrôler vos émotions sur le ring et à être un mauvais partenaire d'entraînement.En laissant votre ego à la maison, vous serez plus facile à entraîner et plus ouvert à l'apprentissage. Les élèves préférés d'un entraîneur de boxe sont ceux qui écoutent et n'ont pas d'ego.Une fois que vous aurez mis votre ego de côté, vous serez en mesure d'absorber davantage pendant vos séances de boxe et d'améliorer vos compétences plus rapidement.APPRENEZ TOUS LES ASPECTS DE LA BOXELa boxe est un sport complexe qui comporte de nombreuses variables. Par exemple, vous ne pouvez pas vous contenter de votre style agressif et ignorer les aspects défensifs de la boxe.Pour devenir un bon boxeur, vous devez apprendre tous les aspects de la boxe. Il s'agit notamment d'avoir un bon jeu de jambes, d'éviter les coups de l'adversaire et de donner des coups de poing précis. Les meilleurs boxeurs sont bons dans tous les aspects de ce sport. Prenez le temps de développer vos compétences en boxe pour devenir un combattant polyvalent.Lorsque vous vous entraînez à un sport de combat comme la boxe, vous devez vous efforcer d'améliorer votre souplesse. À chaque séance de boxe, vous devez effectuer une routine d'étirement avant et après l'entraînement. Vous devez vous étirer avant l'exercice pour échauffer votre corps en vue de la séance et vous étirer après pour améliorer votre souplesse.La principale raison d'améliorer votre souplesse pour la boxe est d'éviter les blessures.Les élongations musculaires sont l'une des blessures les plus courantes de la boxe et sont tout à fait évitables. Si vous prenez le temps de vous concentrer sur votre souplesse, vous éviterez les blessures inutiles et passerez plus de temps dans la salle de sport.Un autre conseil essentiel pour devenir bon à la boxe plus rapidement est de travailler votre force et votre condition physique. Si vous voulez devenir un boxeur de classe mondiale, vous devez vous entraîner comme tel, ce qui implique de faire de la musculation et de la préparation physique. De nos jours, il ne suffit plus de travailler sa technique de boxe. Vous devez également être plus fort et plus rapide que votre adversaire. Tous les boxeurs de classe mondiale s'entraînent à la musculation et au conditionnement pour améliorer leurs performances athlétiques.En savoir plus : https://mauromartelli.com/