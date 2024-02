Montreux, une ville à découvrir !

Château de Chillon** : Visitez ce château médiéval sur les rives du lac.

Promenade Fleuri** : Profitez d'une belle promenade le long du lac, entourée de fleurs et de vues spectaculaires.

Musée Olympique : Découvrez l'histoire des Jeux Olympiques.

Vieille Ville et Cathédrale : Flânez dans la vieille ville et visitez la cathédrale de Lausanne.

Village Médiéval** : Parcourez ce charmant village médiéval avec ses jardins et son architecture préservée.

Profitez d'une croisière pour admirer le panorama des Alpes et découvrir les villes et villages autour du lac.

Rochers-de-Naye** : Offrez-vous une randonnée ou un voyage en train à crémaillère pour des vues imprenables sur le lac.

Lavaux : Promenez-vous dans les vignobles en terrasses, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des dégustations de vin.

Thermes et Spas** : Profitez des nombreux spas et centres thermaux pour un moment de détente.

Montreux Jazz Festival : Ne manquez pas ce festival de renommée mondiale si vous êtes dans la région en juillet.

Fête de la Tulipe à Morges : Admirez les magnifiques jardins de tulipes au printemps.

Le Lac Léman, situé entre la Suisse et la France, est l'un des plus grands lacs d'Europe et offre une multitude d'activités touristiques dans un cadre spectaculaire. Que vous soyez du côté suisse ou français du lac, voici une liste d'activités et de sites à découvrir :1. Visiter la ville de GenèveJet d'Eau : Admirez cette fontaine emblématique, l'une des plus hautes du monde.Vieille Ville : Explorez les rues pavées, la Cathédrale Saint-Pierre, et les nombreux musées.2. Découvrir Montreux3. Explorer Lausanne4. Yvoire en France5. Croisières sur le Lac Léman6. Randonnées et Nature7. Visiter Vevey Musée de l'Alimentation, Alimentarium** : Explorez l'histoire de l'alimentation et de la nutrition.Marché : Découvrez le marché local pour goûter aux produits régionaux.8. Sports d'HiverEn hiver, les stations de ski autour du lac, comme Les Portes du Soleil et Leysin, offrent ski, snowboard, et randonnées en raquettes.9. Détente et Bien-être10. Événements et FestivalsLe Lac Léman est une destination qui allie nature, culture, histoire, et loisirs, offrant ainsi une expérience complète pour tous les visiteurs, quelle que soit la saison.Site à voir pour en savoir plus : https://lagaleriemontreux.ch/