Navalny: L'UE après les arrestations massives en Russie

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays de l'UE ont critiqué le gouvernement de Vladimir Poutine dimanche, le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qualifiant l'arrestation massive de milliers de manifestants dans plusieurs villes de Russie d'"affront intolérable" et de "glissement vers l'autoritarisme".



Des affrontements ont éclaté à Moscou, Saint-Pétersbourg, Vladivostok et dans d'autres villes samedi et certains manifestants ont affronté la police anti-émeute en gilets pare-balles et casques. Des dizaines de personnes ont été blessées.



Le président polonais, Andrzej Duda, a demandé à l'UE de renforcer les sanctions contre la Russie en raison du traitement infligé à Navalny, qui a été arrêté le 17 janvier alors qu'il rentrait d'Allemagne en Russie pour la première fois depuis son empoisonnement par un agent neurotoxique.



"La seule façon d'éviter un conflit est de forcer le respect du droit international. La seule façon de le faire sans fusils, canons et bombes est de prendre des sanctions", a déclaré Duda au Financial Times.



Le dirigeant polonais a également déclaré que le responsable des affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell, devrait reconsidérer son projet de visite en Russie le mois prochain, à moins que Navalny ne soit libéré.



Les ministres des affaires étrangères de l'UE devaient discuter de leur réponse à la détention de Navalny lundi, M. Borrell déclarant que les "prochaines étapes" seront discutées.



Manfred Weber, un conservateur allemand de haut niveau et chef du groupe de centre-droit du PPE au Parlement européen, a déclaré au groupe de presse allemand RND que l'arrestation de manifestants ne devrait pas être tolérée et que la Russie devrait faire face à des sanctions financières.



"Il est inacceptable que les dirigeants russes tentent d'étouffer les protestations naissantes en arrêtant des milliers de manifestants.



"Les ministres des affaires étrangères de l'UE ne sont pas autorisés à esquiver une fois de plus et à s'arrêter aux appels généraux", a déclaré M. Weber. "L'UE doit frapper là où elle fait vraiment mal au système Poutine - et c'est l'argent", a déclaré M. Weber, ajoutant que le bloc devrait couper les transactions financières du cercle restreint de Poutine.