Navalny condamné à une amende pour diffamation et à une peine de prison en appel

Mais si une tragédie se répétait, le critique têtu du Kremlin n'a montré aucun signe d'approbation - si ce n'est qu'il a déclaré que la procédure devant lui était une farce.



"Ils me jugent et me jugent, et me jugent et me jugent, et me jugent et me jugent", a-t-il déclaré. "M. Navalny a été frappé par de multiples contestations judiciaires depuis son arrestation à son retour en Russie en janvier dernier, après avoir frôlé la mort aux mains de Novichok. Le 2 février, il a été condamné à près de trois ans de prison pour avoir prétendument pris la fuite lors de réunions de libération conditionnelle. Le 2 février, il a été condamné à près de trois ans de prison pour avoir prétendument pris la fuite lors de réunions de libération conditionnelle. L'affaire, largement condamnée comme étant truquée, reposait sur un verdict historique rendu par un tribunal et annulé depuis par la Cour européenne des droits de l'homme.



Mercredi, la même cour de Strasbourg a demandé au Kremlin de libérer M. Navalny, estimant que sa vie était menacée pendant son incarcération. La Russie a rejeté cette décision, la qualifiant de "politisée".



Peu avant midi samedi, le juge Dmitri Balashov a confirmé le verdict initial de détention. Il a confirmé que M. Navalny serait bientôt transféré dans une colonie pénitentiaire, avec toutefois une peine de prison légèrement réduite pour tenir compte du temps passé en résidence surveillée. Dans l'affaire parallèle envisagée samedi, les procureurs de l'Etat ont accusé le chef de l'opposition d'avoir "diffamé" un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Cette accusation porte sur la critique d'une vidéo promotionnelle enregistrée avant le vote de l'été dernier sur les amendements constitutionnels visant à étendre le pouvoir de Vladimir Poutine.



En réalité, M. Navalny ne semble pas avoir spécifiquement adressé ses critiques à Ignat Artemenko, 94 ans, mais aux organisateurs et aux célébrités de la liste C qui apparaissent sur la vidéo. Mais de tels arguments ont été brièvement écartés car le juge s'est rangé du côté des procureurs qui ont affirmé que les commentaires étaient intentionnellement diffamatoires à l'égard du vétéran.



Faisant les cent pas sur le quai vitré, M. Navalny s'est insurgé contre ses accusateurs. Loin de défendre les intérêts du vétéran, ils lui "volaient", a-t-il dit, "un jour au tribunal coûte plus que ce que l'Etat lui a donné en quatre ans", a déclaré le politicien, avant de faire référence à un opulent palais de la mer Noire prétendument construit pour Vladimir Poutine. "Si vous voulez construire un palais à Gelendzhik, vous devez voler quelqu'un, et quelle meilleure cible qu'un retraité pour voler ?"



Plus tôt, M. Navalny a rejeté des accusations "absurdes" selon lesquelles il aurait activement évité les audiences de libération conditionnelle. Il s'est comporté comme un "citoyen idéal", a-t-il affirmé - bien qu'il ait fait l'objet d'une "tentative d'assassinat". Il avait informé l'inspection des prisons de ses allées et venues "à chaque instant", a-t-il affirmé.



"Je ne veux pas me vanter, mais le monde entier savait où j'étais", a-t-il déclaré.



A un moment donné, M. Navalny a levé les bras et a déclaré qu'il était à court d'arguments rationnels à présenter. "Alors parlons de Dieu", a-t-il suggéré.



Dans une soumission inhabituellement personnelle, le chef de l'opposition a ensuite dit à la cour comment sa foi lui avait donné de la "force" même lorsqu'il était placé dans un isolement sans précédent :



"Il existe un livre où tout est écrit très clairement sur ce qu'il faut faire dans chaque situation. Il est écrit : "Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront comblés". Dans un mouvement difficile, j'ai suivi ce manuel et j'y suis resté fidèle".



Ce commandement - la force dans la vérité - pourrait à terme motiver "des dizaines de millions de personnes", a-t-il suggéré.



M. Navalny a révélé qu'il avait également canalisé la force d'une source plus inhabituelle : la série de fiction Harry Potter.



"Une excellente philosophe, Luna Lovegood, a dit à Harry qu'il était important de ne pas se sentir seul, car c'est exactement ce que Lord Voldemort aurait voulu", a-t-il déclaré.