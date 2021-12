Omicron : plusieurs vols annulés

Les vols annulés pour Noël

Pour ce seul week end de Noël, on estime à environ un peu plus de 7 000 vols annulés dans le monde. C’est énorme pour un seul weekend. Une fois encore, le coronavirus arrive à dicter sa loi aux affaires dans le monde. Au regard de l’imminente possibilité d’aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs pays, les compagnies ont préféré ne pas prendre plus de risque. Les pilotes et les autres membres d’équipage sont en quarantaine. C’est pourtant une période de l’année qui enregistre le record de voyage. Les familles, amis et parents se déplacent dans tous les sens pour se faire plaisir. Malheureusement, le variant Omicron n’a pas laissé faire cette année.