Passer des Vacances en Suisse

Les choses à ne pas manquer en Suisse

Les alpinistes expérimentés ne voudront pas manquer l’ascension du Cervin, le plus célèbre des Alpes suisses, ou une randonnée dans le Parc national suisse.

Faites un vol en montgolfière et admirez la géographie de la Suisse vue du ciel.

Encouragez votre équipe favorite lors de la régate du Tour du Lac, qui a lieu chaque année en septembre, ou allez voir certains des plus grands musiciens du monde au Montreux Jazz Festival, début juillet.

Découvrez les sports locaux comme le schwingen (lutte suisse) et le steinstossen (lancer de pierres).

Admirez l’architecture médiévale et les statues allégoriques de la Renaissance au cœur de la vieille ville de Berne ou admirez le magnifique plafond peint de l’abbaye d’Einsiedeln à Schwyz.

S’émerveiller devant la fontaine du Jet d’eau, visiter le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et explorer les quartiers excentriques de Carouge et du Quartier des Grottes à Genève.

Faites un tour en train sur le viaduc de Landwasser, niché dans les Alpes et achevé en 1902.

Visitez le Musée d’art, le Cabaret Voltaire (berceau du mouvement artistique Dada), ou dansez dans la Street Parade, l’une des plus grandes fêtes techno d’Europe, à Zurich.

Faites des excursions dans les villes du Tessin, de Vaud et du Valais ou découvrez la culture artistique suisse à Bâle, où se déroule le festival Art Basel.

Quand aller en Suisse

Que vous visitiez la Suisse pour ses paysages bucoliques ou ses chaînes de montagnes spectaculaires, il n'y a rien d'oubliable dans cette nation européenne. En vous rendant en Suisse, vous découvrirez un pays qui est officieusement divisé en quatre régions linguistiques, les nations environnantes (France, Allemagne, Italie, Autriche et Liechtenstein) partageant volontiers leur langue maternelle avec leur voisin enclavé. Plusieurs régions géographiques sont formées par les célèbres Alpes suisses dans la région méridionale et les montagnes du Jura, qui bordent la frontière occidentale de la Suisse.Mais même avec toutes ces divisions géographiques et linguistiques, les Suisses ont vraiment adopté leur culture du melting-pot, la plupart des citoyens se rassemblant dans les grandes villes de Genève, Berne et Zurich sur le Plateau suisse, où la plupart de ceux qui prévoient de voyager en Suisse passeront probablement beaucoup de temps. Dans ces grandes villes, les visiteurs verront comment les Suisses ont bâti leur réputation inégalée en matière de diplomatie, de qualité de vie et de sens des affaires, et pourquoi le pays continue de recevoir autant d'éloges du monde extérieur. Utilisez le guide de voyage de la Suisse de Travel + Leisure pour tirer le meilleur parti de votre visite dans l'une des meilleures destinations du monde.En raison de la topographie extrêmement variée de la Suisse, les conditions météorologiques varient considérablement selon l'endroit où vous vous trouvez et la période de l'année. Sachez que les précipitations sont plus fréquentes en été, bien qu'elles aient tendance à être plus importantes dans les régions montagneuses que sur le Plateau suisse.Dans l'ensemble, les précipitations sont réparties tout au long de l'année, il peut donc être très difficile de les éviter complètement pendant votre voyage, mais ne vous laissez pas décourager. L'une des meilleures périodes de l'année pour visiter la Suisse est l'été, lorsque les journées sont chaudes et ensoleillées et que les températures dépassent rarement les 70 à 80 degrés. Pour ceux qui souhaitent pratiquer des activités hivernales comme le ski, la luge et le snowboard, visitez la Suisse entre décembre et mars pour profiter de la poudreuse la plus fraîche.