Que visiter sur Paris 16 éme arrondissement

Le Louvre

La Tour Eiffel

Cathédrale Notre-Dame

Place de la République

Place de la République Basilique du Sacré-Cœur

Musée d'Orsay

Restaurant La Tour d'Argent et église Saint-Sulpice

La Tour d'Argent est un restaurant situé sur l'île de la Cité. Ce restaurant historique sert une des meilleures cuisines de Paris depuis 1582, date à laquelle il a été fondé par Antoine Carême et Nicolas Poulot. Il s'appelait à l'origine Le Grand-Sauvage et ne servait que du gibier.

L'église Saint-Sulpice se distingue par sa façade ornée et ses vitraux colorés. L'édifice date de 1646, lorsque Louis XIII en ordonna la construction pour le cardinal de Richelieu, mais sa construction ne commença qu'en 1713, lorsque Louis XIV décida qu'il voulait une nouvelle église près de son château de Versailles afin de pouvoir assister régulièrement à la messe.

Paris est l'une des villes les plus visitées au monde et les activités ne manquent pas. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux endroits que vous devriez visiter pendant votre séjour.

La Ville Lumière est l'une des villes les plus visitées au monde. Elle abrite plus de 2 000 musées et attractions, sans parler des innombrables sites que vous pouvez visiter sans même quitter votre chambre d'hôtel. Avec autant de choses à faire à Paris, il peut être difficile de savoir par où commencer. Pour vous aider, nous avons dressé une liste de nos activités préférées pour les personnes qui visitent Paris pour la première fois :Le Louvre est l'un des musées les plus visités au monde, avec 10 millions de personnes qui franchissent ses portes chaque année. Il abrite une vaste collection de peintures, de sculptures et d'objets d'art de la préhistoire à nos jours.Le musée a été fondé par Louis XIV en tant que palais royal en 1793 et ouvert comme musée public en 1793 sous Napoléon Bonaparte. Le bâtiment lui-même a été modifié à plusieurs reprises depuis lors : il a été endommagé pendant les deux guerres mondiales ; certaines parties ont été détruites par un incendie le 24 mai 1871 ; certaines parties ont été reconstruites après avoir été endommagées par une explosion pendant la Seconde Guerre mondiale ; son dôme circulaire a été restauré entre 1982 et 1984 après avoir été enlevé lors de restaurations ultérieures ; d'autres parties ont été restaurées entre 1989 et 1994 en fonction des vestiges trouvés (par exemple : des poutres en bois).La Tour Eiffel est l'une des structures les plus emblématiques du monde et un symbole de Paris. Elle est située dans le 7e arrondissement de Paris et a été construite pour l'exposition universelle de 1889.Avec ses 324 mètres de hauteur, la tour est le plus haut bâtiment de Paris. Sa hauteur a été réduite par rapport à sa hauteur initiale de 300 mètres (984 pieds). La structure est composée de 18 000 pièces métalliques maintenues ensemble par 2 millions de rivets !La cathédrale Notre-Dame est l'un des monuments les plus connus de Paris. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit l'une des attractions touristiques les plus populaires. Les touristes s'y pressent tout au long de l'année pour admirer son architecture époustouflante et découvrir son histoire. C'est également un endroit idéal pour les enfants qui cherchent à s'amuser et à s'instruire !La cathédrale a été construite entre 1163 et 1345 par le roi Louis VII (devenu Saint Louis), qui souhaitait construire une église où il pourrait prier lorsqu'il n'était pas chez lui ou en guerre avec d'autres pays. En fait, cette église s'appelait à l'origine "Notre Dame de Paris", ce qui signifie "Notre Dame de Paris". Aujourd'hui, elle est l'une des plus célèbres cathédrales gothiques de France et abrite de nombreux objets historiques, notamment des vitraux réalisés par des artistes célèbres tels que Jean Jouvenet (1664) ou Jean Cousin (1640).La place de la République est la plus grande place de Paris. C'est un lieu de rencontre populaire pour les touristes et les habitants de la capitale, qui l'utilisent pour se détendre ou faire du sport. La place abrite de nombreux monuments et mémoriaux, dont le monument aux victimes de la Commune de Paris.La place a été construite sur un ancien cimetière et a ensuite été utilisée comme marché à l'époque romaine (1er siècle avant J.-C.). Plus tard, elle a fait partie d'un important réseau routier reliant le nord de la France à l'Italie via Lyon et Dijon ; cette route était appelée "via regia" ou "route royale".La place de la République est une place de Paris, en France. Elle doit son nom à la Révolution française et se situe à l'extrémité est des Champs-Élysées. La place a reçu de nombreux noms depuis lors, mais elle a été rebaptisée plus récemment pour honorer les morts de la Première Guerre mondiale.La place de la République est un lieu de rencontre important pour les Parisiens depuis plus de 200 ans en raison de son emplacement entre deux rues principales : Le boulevard des Capucines (qui mène à la place Vendôme) et l'avenue des Champs-Élysées (qui revient vers l'Arc de Triomphe). C'est aussi un lieu très prisé des touristes car il y a de nombreux restaurants et cafés à proximité où vous pouvez vous restaurer avant de partir à l'aventure !Le musée d'Orsay est un musée de l'impressionnisme, installé dans une ancienne gare. Il présente plus de 40 000 œuvres d'art du milieu du XIXe siècle à 1914, dont certaines des peintures les plus célèbres au monde, réalisées par des artistes tels que Monet et Renoir. Le musée propose également des expositions temporaires sur des thèmes ou des périodes spécifiques de l'histoire de l'art français.Le bâtiment lui-même vaut la peine d'être vu pour son architecture : il a été construit entre 1861 et 1900 par Hector Guimard (1867-1942), qui a conçu de nombreux autres bâtiments parisiens célèbres tels que la basilique du Sacré-Cœur et la gare d'Austerlitz (aujourd'hui connue sous le nom de musée d'Orsay).Lors d'une visite à Paris, il y a de nombreux endroits à visiter. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux endroits que vous devriez visiter pendant votre séjour.Si vous cherchez des activités à faire à Paris, cet article est fait pour vous ! Nous avons toutes sortes d'idées pour vous aider à passer votre temps ici, qu'il s'agisse de musées, de parcs ou de marchés - tout ce qui vous plaira !Paris est une ville riche en histoire, en culture et en art. C'est aussi l'une des villes les plus visitées au monde, il y a donc beaucoup de choses à faire ici ! Que vous souhaitiez visiter des musées comme le Louvre ou la cathédrale Notre-Dame ou vous promener le long des berges de la Seine, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix.