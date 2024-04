Recouvement de créances Angoulême

Mais qu'est ce que le recouvrement de créances et d'impayés? Si vous êtes une entreprise et quand bien même vous auriez mis en place votre propre service de recouvrement et de contentieux, certains débiteurs de bonne ou de mauvaise foi changent d'adresse ou encore la créance est frappée de prescription. (Dans ce cas le recouvrement ne saurait être forcé mais seulement négocié.) Un autre paramètre peut rendre l'action de votre service interne de recouvrement impossible ou trop coûteuse: le montant de telle créance ou tel impayé est peu élevé pour prendre le risque d'engager des frais de poursuites. Il arrive aussi que votre service interne soit tout simplement débordé.Dans tous ces cas, le Cabinet Pradès recouvrement Angoulême peut, à votre demande, accepter la responsabilité du recouvrement amiable et Judiciaire des créances qui vous sont dues.Le Cabinet Pradès recouvrement Angoulême n'est rémunéré qu'au résultat.Naturellement, cette rémunération par définition proportionnelle, est fixée d'accord parties. Pour le cas où il serait accordé un moratoire au débiteur, le Cabinet Pradès recouvrement Angoulême gère cette convention ainsi que toute somme recouvrée en principal, frais, accessoire et honoraire pour votre compte sur un compte Bancaire Mandataire et dans tous les cas, avec ou sans moratoire, vous êtes informé et payé régulièrement de toute somme recouvrée pour votre compte selon une périodicité et un moyen convenu contractuellement. A cela il faut ajouter que la convention de moratoire constitue juridiquement un titre de créance.Tout cela dans le cadre de procédures de recouvrement amiable Angoulême La procédure de recouvrement amiable débute par l'envoi d'une mise en demeure en accusé réception. Le débiteur dispose alors d'un délai de huit jours ouvrés pour y répondre. À défaut, le cabinet de recouvrement enverra une autre mise en demeure. Généralement, trois mises en demeure sont admises avant de débuter les poursuites judiciaires.