Russie: Répression des medias depuis l'invasion de l'Ukraine

Le gouvernement russe étrangle également les plateformes Twitter, Facebook et Instagram sur lesquelles des dizaines de millions de citoyens russes comptent pour accéder à des informations et opinions indépendantes et pour se connecter entre eux et avec le monde extérieur.

Ces blocages partiels limitent encore davantage où et comment les citoyens russes peuvent voir et partager les preuves de la vérité sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

RosKomNadzor a menacé de bloquer d’autres plateformes en ligne et Golos Ameriki (VOA russe) si elles ne se conformaient pas aux demandes de retrait des reportages sur l’invasion russe.