Russie : un nouveau missile hypersonique testé avec succès

Le président Poutine est aux anges depuis la réussite du test de ce nouveau joyau du système d'armement. D'après le chef de l’Etat-major russe, Valéri Guérassimov, l'essai du missile hypersonique a été effectué « pour la première fois ». M. Guérassimov a indiqué que : « Zircon lancé mardi depuis la Mer Blanche (Arctique russe) par la frégate Amiral Gorchkov a visé une cible maritime située à 450 km, dans la mer de Barents »



Comme escompté, le missile a été à la hauteur. Les objectifs de l'essai ont été pleinement atteint et Zircon ne tarderait plus à faire partir du joyau des forces armées russes. « Le temps du vol a été de 4 minutes et demie. Le missile ayant atteint une vitesse de Mach 8. Les objectifs du lancement ont été remplis. Le tir est réussi », s’est réjoui le chef de l’Etat-major russe.



Après lui, c'est le président Vladimir Poutine qui s'est félicité de la réussite de ce nouveau projet. Pour lui, cet essai monumental est un grand événement dont les forces armées devraient se réjouir. Non seulement eux, toute la Russie devrait se féliciter de cet évènement. Pour lui, cette nouvelle inve,tion n'est qu'une suite d'initiatives qui visent à rendre son armée plus forte.



« L’équipement de notre armée et notre flotte avec des systèmes d’armement ultramodernes, qui n’ont pas d’équivalent dans le monde, va sans doute assurer les capacités défensives de notre pays à long terme », a déclaré Vladimir Poutine ce mercredi 7 octobre, jour de la commémoration de ses 68 ans.