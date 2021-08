Spécialiste du retour affectif Maître Godiba

Le retour affectif est une pratique spécifique. il consiste en un encouragement une incitation à être aimé en retour d'une affection. Cette incitation peut être spirituelle ou non.



Maître Godiba spécialiste du retour affectif pratique la conciliation dans certains cas. Les cas de conflit conjugaux ou risquent de séparation par exemple.



Maître Godiba s'est spécialisé dans le retour affectif de trois types de relations.



Le retour affectif dans une relation amoureuse.



En tant que spécialiste, maître Godiba ne peut ignorer l'une des magies les plus appropriées à ce cas de figure. Sa pratique se fait en lien avec les rituels traditionnels de maître Godiba spécialiste du retour affectif.



Il est à différencier des autres par la nature du lien qui unit les être aimés. L'amour est un lien puissant. Maître Godiba utilise alors la magie rouge. Certains la décrivent comme cela: "La plupart des définitions de la magie rouge l'associent à la sexualité, l'amour, la séduction et au plaisir amoureux ou charnel."



Bien entendu d'autres formes de magie sont utilisées. La magie blanche entre autres.

on peut la décrire comme suit: "La magie blanche, elle, concerne une utilisation de la magie à des fins altruistes, ou préventives (« magie bleue »), avec des moyens presque toujours positifs, bénéfiques. Elle guérit, protège, exorcise, renforce, réconcilie… Elle invoque les « esprits bons », Dieu… et pas les mauvais démons. Dans la culture occidentale, la couleur blanche symbolise la pureté, l'innocence, la paix et la justice."



Il est en effet question de justice selon le spécialiste en retour affectif maître Godiba.



Ces deux formes de magie s'appliquent aussi aux liens familiaux. Ces liens comportant de l'amour sous une différente forme. La magie rouge aura une importance plus discrète que la magie blanche.



La divination est aussi un puissant outil de maître Godiba spécialiste du retour affectif. Savoir ce qui empêche le retour affectif et souvent la base du travail du voyant marabout.



Pour le retour affectif amical, maître Godiba utilisera autant la magie blanche que ses propres rituels. Ses outils et artefacts traditionnels auront alors une plus grande importance.