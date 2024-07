Liposuccion : Le Dr Tenorio de Montreux nous explique !

1. Qu'est-ce que la Liposuccion ?

La liposuccion est une intervention chirurgicale qui consiste à aspirer les excès de graisse sous-cutanée à l'aide d'une canule et d'un dispositif d'aspiration. Zones Ciblées : Les zones couramment traitées incluent l'abdomen, les cuisses, les hanches, les bras, le dos, les genoux, le cou et le menton.

2. Consultation Initiale

Lors de la consultation initiale, le Dr Xavier Tenorio évalue vos objectifs esthétiques, votre état de santé général et les zones à traiter. Une discussion détaillée sur les attentes et les résultats possibles est menée. Plan de Traitement : Un plan de traitement personnalisé est élaboré, incluant les techniques de liposuccion appropriées pour répondre à vos besoins spécifiques.

3. Techniques de Liposuccion Utilisées

Utilisation de l'énergie laser pour liquéfier la graisse et stimuler la production de collagène pour une peau plus ferme. Liposuccion Assistée par Vibration (PAL) : Utilisation d'une canule vibrante pour faciliter l'extraction de la graisse avec moins de traumatismes.

4. Préparation à la Chirurgie

Vous recevrez des instructions détaillées sur la préparation à la chirurgie, incluant les médicaments à éviter, les recommandations alimentaires et les tests médicaux nécessaires. Consultation Anesthésique : Une consultation avec notre anesthésiste est organisée pour discuter du type d'anesthésie qui sera utilisé (locale, sédation consciente ou générale).

5. L'Intervention Chirurgicale

Une canule est insérée à travers les incisions pour aspirer les cellules graisseuses excédentaires. Le Dr Tenorio utilise des techniques avancées pour minimiser les traumatismes et assurer des contours harmonieux. Durée de l'Intervention : La durée de la liposuccion varie en fonction du nombre de zones traitées et de la quantité de graisse à retirer, généralement entre 1 et 3 heures.

6. Post-Opération Immédiate

Après l'intervention, vous serez transférée en salle de réveil où notre équipe surveillera vos signes vitaux jusqu'à ce que vous soyez pleinement réveillée et stable. Vêtements de Compression : Vous devrez porter des vêtements de compression pour réduire le gonflement et aider la peau à s'adapter aux nouvelles formes du corps.

7. Convalescence et Soins Postopératoires

Des médicaments vous seront prescrits pour gérer la douleur et l'inconfort postopératoire. Soins des Incisions : Les incisions doivent être maintenues propres et sèches. Suivez les instructions spécifiques sur le nettoyage et les soins des incisions.

8. Suivi Médical

Des rendez-vous réguliers avec le Dr Tenorio sont essentiels pour surveiller votre progression et s'assurer que vous guérissez correctement. Évaluation des Résultats : Les résultats définitifs commencent à se stabiliser après quelques semaines, une fois que le gonflement initial a diminué.

9. Résultats à Long Terme

Les résultats finaux peuvent prendre plusieurs mois à se manifester pleinement. Une alimentation équilibrée et un mode de vie actif aideront à maintenir les résultats à long terme. Satisfaction : La majorité des patients rapportent une amélioration significative de leur silhouette et de leur confiance en eux après la liposuccion.

10. Risques et Complications Potentielles

Comme toute intervention chirurgicale, la liposuccion comporte des risques, tels que l'infection, les saignements, les réactions à l'anesthésie et les irrégularités de contour. Gestion des Complications : Le Dr Tenorio et son équipe sont formés pour gérer rapidement et efficacement toute complication potentielle pour assurer votre sécurité.

Source : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/liposuccion-montreux/