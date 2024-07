Augmentation mammaire Le Dr Tenorio de Montreux nous en parle ouvertement !

Quelle prothèse privilégier pour l'augmentation mammaire ?

Source intéressante à lire : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-montreux/ Le choix de la prothèse est très important pour l'esthétique de l'augmentation mammaire. L'augmentation mammaire est simplement réalisée à l'aide d'implants (prothèses) en silicone placés sous le sein. On peut dire que les implants remplis de gel de silicone ou de sérum dans une enveloppe de silicone sont parmi les implants les plus utilisés aujourd'hui.Les implants mammaires peuvent être de différents volumes, avec une surface plate ou rugueuse (texturée), et leur forme peut être ronde ou anatomique (en goutte d'eau). Dans cet article, nous expliquerons quelle prothèse choisir pour l'augmentation mammaire et les détails de l'opération en question.À ce jour, il n'a pas été constaté que les implants en silicone provoquent des maladies cancérigènes, immunologiques ou rhumatismales. Ils sont aujourd'hui utilisés en toute sécurité. Leur production se poursuit en Amérique, dans les pays de l'Union européenne et au Japon. Les implants importés de ces pays sont utilisés en clinique prothèse pour augmentation mammaire.Les implants mammaires November peuvent être placés sous le tissu mammaire ou sous le muscle situé sous le sein (pectoral November). Les prothèses mammaires ne nuisent pas à la production de lait car elles ne perturbent pas le tissu mammaire.Le problème le plus fréquent avec les implants mammaires est le tissu de la capsule qui se forme autour de l'implant. L'implant étant un corps étranger, c'est-à-dire que le corps ne le reconnaît pas, il est naturel qu'une membrane de tissu conjonctif (capsule) se forme autour de l'implant et qu'il ne faille pas s'en inquiéter. Cette capsule ne pose généralement pas de problème. Cependant, elle peut rarement s'épaissir et provoquer une raideur. Dans ce cas, il peut être nécessaire de la retirer ou de l'interrompre par une intervention. Grâce aux implants à surface rugueuse (texturée) utilisés aujourd'hui et aux massages recommandés après l'opération, la formation de la capsule a été réduite au minimum.Les implants en silicone n'interfèrent pas avec l'examen radiologique des seins (mammographie). Les femmes peuvent sans problème poursuivre leurs examens de contrôle des seins et passer une mammographie avec des implants mammaires.L'augmentation mammaire est généralement pratiquée sous anesthésie générale. Elle peut également être pratiquée sous anesthésie locale. Pour réduire les saignements, une solution spéciale (sérum-adrénaline) est injectée dans la zone opérée pendant l'opération d'augmentation mammaire, de sorte que les pertes de sang sont minimes.Lors de l'opération, les implants sont généralement insérés par une incision de 4 cm pratiquée sous le sein et mis en place. Cette cicatrice n'est visible que lorsque le sein est retiré. L'implant peut parfois être placé à partir du mamelon (aréole) ou de l'aisselle.La patiente peut sortir de l'hôpital le lendemain de l'opération d'augmentation mammaire. Il n’est pas possible de reprendre une vie professionnelle normale le jour même. Les points de suture sont d'environ 10 à 12 cm. Ils sont pris par jour. Quelques jours après l'opération, le patient peut pratiquer, d’une manière modérée, une activité qu'il souhaite sans problème grâce au soutien-gorge spécial qu'il utilisera. Les sports extrêmes et les activités physiques sont autorisés 6 à 8 semaines après l'opération.Les prothèses utilisées aujourd'hui dans les opérations d'augmentation mammaire sont entièrement compatibles avec les tissus humains. Elles ne provoquent donc pas de réaction allergique ni d'infection. En même temps, le choix de la marque de la prothèse à utiliser doit être appris au cours du processus préopératoire et faire l'objet d'une recherche approfondie.Le type de prothèse utilisé pour l'augmentation mammaire ainsi que les connaissances et l'expérience du médecin qui pratiquera l'intervention ont une incidence directe sur la réussite de l'opération.La durée de vie des prothèses utilisées lors d'une chirurgie d'augmentation mammaire varie selon la marque de la prothèse. Les prothèses durables peuvent devoir être remplacées au bout de 15 à 20 ans, en fonction de la façon dont elles sont utilisées et appliquées.L'augmentation mammaire est une opération réalisée sous anesthésie générale et dans laquelle l'expérience du médecin qui pratique l'opération joue un rôle important. Après l'opération, qui dure environ une heure, les procédures de sortie sont effectuées le jour même ou le lendemain, en fonction de l'état de la patiente. L'utilisation des médicaments contre la douleur recommandés par le médecin ne doit pas être interrompue afin de garantir le contrôle de la douleur.En même temps, il faut savoir que le gonflement qui se produit les premiers jours après l'opération disparaît avec le temps. Les activités sportives doivent être limitées pendant le premier mois suivant l'opération. Il ne faut pas s'exposer directement aux rayons du soleil pendant environ 2 à 3 mois et les activités telles que le solarium et le bain de vapeur doivent être évitées.