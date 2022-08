Traitement des cicatrices au laser Paris

Comment éliminer les cicatrices avec la lumière laserAvec la thérapie laser esthétique, éliminer les cicatrices, qu'elles soient de nature chirurgicale ou traumatique, est désormais très simple !Mais, "techniquement parlant", qu'est-ce qu'une cicatrice ? Ce n'est rien d'autre que du tissu qui comble les blessures et la perte de substance des tissus. Dès qu'il y a une discontinuité dans la peau, on peut parler de cicatrice. Une opération chirurgicale ou un événement traumatique peuvent donner lieu à des cicatrices plus ou moins visibles et donc plus ou moins inesthétiques.Pensez-vous que ce sont maintenant des marques permanentes ? Pas du tout. Éliminer les cicatrices grâce à notre technologie laser est désormais plus facile que vous ne le pensez.Éliminer les cicatrices de laser. Comment cela fonctionne-t-il ?La thérapie laser dermatologique permet d'éliminer les cicatrices en stimulant les cellules du derme dans le but d'obtenir un remodelage progressif du tissu cicatriciel.Combien de séances sont nécessaires pour éliminer les cicatrices ?Si l'on parle de cicatrices, elles peuvent être très différentes. Leur degré d'extension et leur profondeur peuvent varier. La durée du traitement varie donc d'un cas à l'autre, mais dans tous les cas, le processus de biostimulation commence immédiatement. Les résultats, au cours des mois suivants mais avec un démarrage quasi immédiat, seront au rendez-vous pour tous !Éliminer les cicatrices au laser, même pour les marques laissées par l'acnéOui, les cicatrices d'acné sont aussi une véritable discontinuité de la peau, des marques sur le visage qui restent à jamais si elles ne sont pas traitées. Heureusement, c'est désormais possible avec le laser CO2 fractionné ultra-pulsé, comme pour les autres cicatrices. Des trous microscopiques sont générés dans la peau, en raison d'un phénomène connu sous le nom de vaporisation sélective. Grâce à la chaleur du laser, un processus de néo-collagénèse est déclenché, ce qui résout le problème !En savoir plus : Laser cicatrices Paris - Docteur Marsili Spécialiste et expert (riccardomarsili.fr)