Trouver l'amour à 50 ans

L'âge et l'expérience vont de pair et les quinquagénaires d'aujourd'hui peuvent s'estimer vraiment chanceux de vivre à cette époque.



Nous ne réalisons pas toujours que beaucoup de grands noms qui ont traversé notre histoire commune n'ont pas eu cette chance.



En Suisse, comme dans le reste du monde, ceux qui atteignent cet âge ont la chance de vivre une seconde jeunesse et il n'est pas rare que la nouvelle cinquantaine soit vraiment considérée comme une bouée à traverser pour revivre certains moments que nous avons inconsciemment gaspillés dans le passé.



Quand on est jeune, en effet, on savoure rarement les goûts, convaincu que l'on a des jours devant soi pour s'arrêter.



À 50 ans, en revanche, nous sommes suffisamment mûrs pour comprendre que la vie doit être vécue pleinement, et nous sommes probablement aussi plus libres et plus satisfaits, car nous avons déjà réglé certaines choses et pouvons profiter de l'existence avec plus de paix et de tranquillité.







Voyons cela ensemble.



Trouver l'amour après 50 ans

Dans une société en constante évolution, il est très difficile d'avoir des relations stables comme par le passé et, pour cette raison, la rupture à 30, 40, 50 ou même plus ne provoque plus de remous.



Nous avons déjà vu, par exemple, que pour les Italiens, l'âge moyen des personnes qui se séparent est de 48 ans pour les maris et de 45 ans pour les femmes.



Et ce, malgré le fait que les gens se marient de plus en plus tard dans leur vie.



Est-ce une simple coïncidence que ces âges approchent de la cinquantaine ?



Si vous me connaissez, vous savez que pour moi, le hasard n'existe pas !



C'est une moyenne et, ce paramètre, englobe tant d'âges.



C'est la règle du poulet.



Si un homme riche mange un poulet entier et qu'un pauvre a faim, en moyenne nationale, ils auront chacun mangé un demi-poulet, mais alors que l'homme riche sera plus que rassasié, le pauvre souffrira des affres de la faim.



Ainsi, si l'âge moyen est de 48 ans pour les hommes et de 45 ans pour les femmes, il peut y avoir dans ces moyennes une personne de 40 ans ainsi qu'une de 50 ans, une de 60 ans et même plus.



Évidemment, il peut aussi y avoir des personnes de 20 ans ou de 30 ans, mais comme il y a peu de mariages "quand on est jeune", à mon avis, ce sont des chiffres mineurs.



Oui, la Suisse a vraiment changé de ce point de vue, heureusement d'ailleurs.



Lorsqu'une relation se brise, une nouvelle relation naît souvent.



Qu'est-ce qui est vraiment important dans ces cas-là ? Ne pas être pressé.



Pourquoi ? Je vais vous le dire maintenant !



L'amour à 50 ans

Muhammad Ali nous a laissé une grande vérité lorsqu'il a dit : "Un homme qui voit le monde à cinquante ans comme il le voyait à vingt ans a perdu trente ans de sa vie.



À cinquante ans, nous ne sommes plus des petits garçons ou des petites filles en proie aux bouillonnements hormonaux que mère nature déverse en nous afin de réaliser notre espèce.



À cet âge, on a normalement déjà donné et il est bon de s'arrêter et de prendre du temps pour soi, surtout si on vient de partir.



Si nous considérons que, normalement, à 20 ans, on a de l'énergie et du temps mais on manque souvent de moyens, à 40 ans on a des moyens, il y a encore de l'énergie mais le temps manque souvent, tandis qu'à 60 ans on a probablement les moyens ainsi que le temps mais on a sans doute moins d'énergie, nous comprenons qu'un aspect fondamental qu'il ne faut pas sous-estimer pour une personne de 50 ans est justement le tic-tac de l'horloge avec les jours, composés d'heures et de minutes.



S'engager dans une relation amoureuse à 50 ans est différent de s'engager dans une relation amoureuse à 20 ans, cela est évident et va de soi, mais en dehors des raisons les plus banales, il y a plusieurs aspects à considérer.



À 50 ans, nous sommes dans notre plein potentiel professionnel et relationnel, le travail nous offrant des possibilités que nous n'avions pas auparavant.



Nous avons déjà exploré différents aspects de la vie.



Beaucoup ont déjà des enfants, beaucoup ont dû prendre des décisions importantes pour fonder une famille, certains ont acheté une maison, d'autres ont dû changer de ville même plusieurs fois, bref, l'expérience de vie est là.



À cet âge, on a déjà accompli beaucoup de choses et on dispose généralement des moyens et des ressources nécessaires, mais le temps manque.



La journée, depuis toujours, est toujours de 24 heures et il y a tant d'activités et de relations sociales à mener : travail, carrière, enfants, s'occuper de soi, s'occuper de la maison dans laquelle on vit, la liste est sans fin !



Si nous sommes seuls, tout repose sur nos épaules.



Cela implique toutefois quelque chose d'exceptionnel.



Nous avons vécu assez longtemps pour nous rendre compte que si nous voulons vraiment vivre une histoire à ce stade de notre vie, nous devons nécessairement privilégier la qualité plutôt que la quantité.



Si, lorsque nous étions jeunes, nous disposions d'un temps presque illimité et que nous ne savions pas comment l'occuper et le gaspiller, nous aurons désormais moins de temps à dépenser.



Nous savons, précisément parce que nous avons vécu, que partir du bon pied est crucial.



Nous ne pouvons pas "être présents tout le temps", mais lorsque nous le sommes, nous devons l'être à 100 %.



C'est à ce moment-là que le temps deviendra qualitativement plus important.



Tomber amoureux après 50 ans

Le cœur veut ce qu'il veut, ce n'est pas un slogan mais la réalité pure et simple.



Surtout si l'on vient d'une histoire passée qui, attention, doit avoir été fermée pour ne pas tomber dans le piège de la comparaison/comparaison, un quinquagénaire a l'expérience et la maturité pour vivre un nouvel amour de la meilleure façon possible.



Nous rechercherons la stabilité, la planification, le soutien et l'estime de l'autre.



Peut-être connaîtrons-nous à nouveau les quatre étapes de l'amour, mais il est presque certain que nous idéaliserons notre "il" ou "elle" juste assez pour être attirés par lui ou elle et connaître ensuite l'amour mature que nous méritons.



Tomber amoureux est quelque chose de magique qui n'a pas d'âge.



Les cartes d'identité comptent pour très peu et, aujourd'hui plus que jamais, l'âge est quelque chose de très relatif.



En témoignent les nombreux couples avec une différence d'âge importante où c'est souvent la femme, contrairement au passé, qui est plus âgée.



