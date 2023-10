Comment faire durer son couple ?

Il n'est pas facile de maintenir une relation saine, positive, solidaire et unie. Mais c'est possible.

"Nous attendons beaucoup de nos relations, mais le fait est que les mariages ou les relations à long terme sont difficiles à maintenir, compte tenu des pressions que subissent la plupart d'entre nous", explique Une love coach Suisse., conseillère familiale et infantile à voyante.ch. "Pour que cela fonctionne, les couples doivent avoir la maturité nécessaire pour réaliser qu'une relation durable implique des sacrifices, un engagement et un travail acharné, mais que le bénéfice d'un amour plus profond et d'une vie de famille stable et aimante en vaut la peine.

Voici quelques suggestions pour renforcer le lien avec votre partenaire.

Pratiquez le pardon

Le ressentiment, la colère et le blâme sont des réactions normales lorsque l'être aimé a fait quelque chose de blessant. Cependant, sans pardon, les petites blessures comme les trahisons peuvent déchirer une relation.

Comment faire durer l'amour pour toujours

"Les personnes qui ne pardonnent pas ont souvent du mal à conserver des sentiments positifs à l'égard de leur partenaire", explique Une love coach Suisse de voyante.ch. "Mais les partenaires qui s'orientent vers le pardon sont mieux à même de maintenir leur relation parce qu'ils décident consciemment de ne pas s'attarder sur les erreurs commises par leur partenaire."

Soyez réaliste

Toute relation à long terme comporte son lot de déceptions. Mais apprendre à regarder au-delà d'une mauvaise passe et à voir votre partenaire objectivement et avec amour peut vous aider à vous en sortir.

"Se souvenir des moments heureux que vous avez vécus ensemble peut vous aider à surmonter l'irritation et les moments où vous vous demandez si vous voulez rester dans la relation", explique Une love coach Suisse de voyante.ch.

Créez des rituels

La façon dont vous et votre partenaire vous dites au revoir ou bonjour, ou dont vous célébrez les anniversaires année après année, peut contribuer à établir un lien solide qui vous permettra de rester émotionnellement engagés en période de conflit.

Par exemple, le fait de prendre le temps d'embrasser votre partenaire tous les matins lorsque vous partez au travail, même si vous êtes en retard ou distrait, lui indique que votre relation est prioritaire dans le grand ordre des choses.

Écoutez activement

"Le fait de sauter sur l'occasion et d'interrompre votre partenaire lorsqu'il essaie de vous dire quelque chose peut le frustrer ou le décourager", explique Une love coach Suisse de voyante.ch. "Il est essentiel d'écouter plus que de parler lorsque vous avez une discussion sérieuse.

Soyez honnête

Les secrets et les mensonges affaiblissent les fondements de toute relation. Ignorer les problèmes (une autre forme de secret) ne les fait pas disparaître. Ce qui est important, c'est une communication respectueuse et ouverte sur vos sentiments et vos rêves.

Se battre à la loyale

Même les amis les plus sincères et les partenaires les plus compatibles se disputent. Pour éviter que vos désaccords ne nuisent à votre relation, fixez des règles de base respectueuses lors d'un moment de calme. Il peut s'agir d'éviter les insultes et les critiques, de veiller à ce que chacun ait son mot à dire, de s'écouter vraiment et de faire une pause si la discussion s'envenime, à condition de promettre de revenir sur le sujet dans un délai d'un jour ou deux.

Demandez de l'aide si vous êtes bloqué

Si votre partenaire et vous continuez à avoir les mêmes disputes sans qu'aucun progrès ne soit en vue, demandez l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller conjugal.

"Surtout, n'attendez pas que votre relation soit gravement endommagée pour demander de l'aide", déclare Une love coach Suisse de voyante.ch. "Consultez avant que l'un de vous, ou les deux, ne s'enferment dans des émotions négatives.

En savoir plus : https://voyante.ch/medium-consultation/comment-travaille-le-medium/