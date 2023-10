Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Comment être positif dans la vie de tous les jours !

Comment les pensées et les émotions positives nous aident

Les personnes qui ont beaucoup d'émotions ou de pensées positives dans leur vie quotidienne ont tendance à être plus heureuses, en meilleure santé et à mieux s'entendre avec les autres.

Voici quelques avantages des émotions et des pensées positives, ainsi que des moyens d'exercer des émotions positives.



Comment les pensées et les émotions positives nous aident-elles ? Nous savons tous que les émotions et les pensées positives nous aident à nous sentir mieux, mais elles ont aussi d'autres effets étonnants. Elles nous aident à atteindre les objectifs suivants :

• améliorer la mémoire et l'attention

• intégrer plus d'informations et retenir plusieurs idées en même temps dans notre esprit

• comprendre comment les pensées sont liées les unes aux autres

• gérer plus facilement les situations compliquées

Les pensées et les émotions positives nous aident à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Nous sommes mieux à même d'apprendre et de développer nos compétences. Cela nous permet d'être plus performants dans les tâches et les évaluations.



Comment puis-je être plus positif ?

Créer des habitudes qui vous encouragent à penser et à vous sentir plus positif peut vous aider à vous sentir plus satisfait et à avoir moins de sentiments indésirables. En

• la peur,

• la tristesse,

• la colère,

• la frustration

• le stress.

Tout le monde éprouve des sentiments et des pensées négatifs de temps à autre, mais essayez de voir le bon côté des choses chaque fois que vous le pouvez.



Essayez les conseils suivants :

Soyez attentif aux émotions positives que vous ressentez au cours de la journée et nommez-les. Notez-les dans une liste afin d'être plus conscient des sentiments positifs que vous éprouvez et des situations ou activités qui les provoquent. Par exemple, vous pouvez être fier lorsque vous répondez correctement à une question, heureux lorsque votre chien ou votre chat fait quelque chose d'amusant, ou heureux lorsque vos parents viennent vous voir pratiquer un sport.

À la fin de chaque journée, essayez de trouver au moins trois choses positives qui vous sont arrivées. Cela vous entraînera à remarquer les choses positives et vous encouragera à faire plus de choses qui provoquent des émotions positives.



Choisissez une émotion positive et renforcez-la.

Supposons que vous choisissiez la confiance : qu'est-ce qui vous aide à vous sentir confiant ? Comment pouvez-vous renforcer ce sentiment ? Peut-être pouvez-vous vous répéter "Je peux le faire" avant une évaluation. Ou peut-être devriez-vous vous tenir droit et essayer de marcher dans les couloirs avec confiance, en vous sentant fort. Imaginez que les émotions positives sont des muscles qui s'exercent à travers la façon dont vous voyez les choses et ce que vous faites.



Soyez reconnaissant.

Faites l'effort de pratiquer la gratitude tous les jours. Cela signifie s'arrêter pour remarquer et apprécier les choses que nous tenons pour acquises, comme le fait d'avoir un endroit où vivre, de la nourriture, de l'eau potable, des amis, de la famille et même l'accès à un ordinateur. Il s'agit de prendre un moment pour réfléchir à la chance que vous avez lorsque de bonnes choses vous arrivent, que ce soit quelque chose de petit ou de très important.



Rassemblez les souvenirs de vos bonnes expériences.

Envisagez de créer un dossier ou une boîte de positivité contenant des photos de bons moments, des cartes de personnes spéciales et les paroles de vos chansons préférées. Si vous avez du mal à avoir des pensées ou des sentiments positifs, cette boîte peut vous ramener à un état émotionnel plus heureux.

Les pensées et les émotions positives sont des outils puissants.

Trouvez des moyens de leur consacrer du temps dans votre vie quotidienne. Essayez de trouver du temps dans votre journée pour la joie, l'amusement, l'amitié, la relaxation, la gentillesse et la gratitude. Nous savons tous que les émotions et les pensées positives nous aident à nous sentir mieux, mais elles ont aussi d'autres effets étonnants. Elles nous aident à atteindre les objectifs suivants :• améliorer la mémoire et l'attention• intégrer plus d'informations et retenir plusieurs idées en même temps dans notre esprit• comprendre comment les pensées sont liées les unes aux autres• gérer plus facilement les situations compliquéesLes pensées et les émotions positives nous aident à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Nous sommes mieux à même d'apprendre et de développer nos compétences. Cela nous permet d'être plus performants dans les tâches et les évaluations.Créer des habitudes qui vous encouragent à penser et à vous sentir plus positif peut vous aider à vous sentir plus satisfait et à avoir moins de sentiments indésirables. En voyance Suisse c'est particulièrement important si vous êtes déjà confronté à de nombreuses émotions négatives, telles que :• la peur,• la tristesse,• la colère,• la frustration• le stress.Tout le monde éprouve des sentiments et des pensées négatifs de temps à autre, mais essayez de voir le bon côté des choses chaque fois que vous le pouvez.Soyez attentif aux émotions positives que vous ressentez au cours de la journée et nommez-les. Notez-les dans une liste afin d'être plus conscient des sentiments positifs que vous éprouvez et des situations ou activités qui les provoquent. Par exemple, vous pouvez être fier lorsque vous répondez correctement à une question, heureux lorsque votre chien ou votre chat fait quelque chose d'amusant, ou heureux lorsque vos parents viennent vous voir pratiquer un sport.À la fin de chaque journée, essayez de trouver au moins trois choses positives qui vous sont arrivées. Cela vous entraînera à remarquer les choses positives et vous encouragera à faire plus de choses qui provoquent des émotions positives.Supposons que vous choisissiez la confiance : qu'est-ce qui vous aide à vous sentir confiant ? Comment pouvez-vous renforcer ce sentiment ? Peut-être pouvez-vous vous répéter "Je peux le faire" avant une évaluation. Ou peut-être devriez-vous vous tenir droit et essayer de marcher dans les couloirs avec confiance, en vous sentant fort. Imaginez que les émotions positives sont des muscles qui s'exercent à travers la façon dont vous voyez les choses et ce que vous faites.Faites l'effort de pratiquer la gratitude tous les jours. Cela signifie s'arrêter pour remarquer et apprécier les choses que nous tenons pour acquises, comme le fait d'avoir un endroit où vivre, de la nourriture, de l'eau potable, des amis, de la famille et même l'accès à un ordinateur. Il s'agit de prendre un moment pour réfléchir à la chance que vous avez lorsque de bonnes choses vous arrivent, que ce soit quelque chose de petit ou de très important.Envisagez de créer un dossier ou une boîte de positivité contenant des photos de bons moments, des cartes de personnes spéciales et les paroles de vos chansons préférées. Si vous avez du mal à avoir des pensées ou des sentiments positifs, cette boîte peut vous ramener à un état émotionnel plus heureux.Les pensées et les émotions positives sont des outils puissants.Trouvez des moyens de leur consacrer du temps dans votre vie quotidienne. Essayez de trouver du temps dans votre journée pour la joie, l'amusement, l'amitié, la relaxation, la gentillesse et la gratitude.



Stella de voyante.ch

Lu 27 fois











Flashback : < > Comment reconnaître une voyante Suisse efficace ? Voyance directement au téléphone en Suisse Voyance au pendule, comment cela marche ? Esotérisme et Voyance Belgique | Voyance et Sciences occultes | Voyance en Suisse