UK, La statue de Gandhi est en sécurité, selon le maire britannique

Dans une interview accordée au LeicestershireLive, M. Souslby a affirmé que non seulement il ne voulait pas enlever la statue, mais qu'il ne croyait pas avoir le pouvoir d'enlever la statue financée par les fonds publics.



"Il n'y a aucune perspective que nous l'enlevions. Et je ne suis pas sûr que nous aurions le pouvoir de l'enlever de toute façon", a déclaré M. Soulsby. "C'était un effort communautaire de la mettre là pour célébrer quelqu'un qui, pour nous tous, était un leader très inspirant en Inde qui a inspiré le reste du monde avec son credo de non-violence."



L'effort pour enlever la statue a été associé à l'effort récent pour enlever les statues des personnes qui se sont livrées à l'esclavage, à la traite des esclaves ou au racisme.



Le Royaume-Uni a vu des manifestants démolir la statue du célèbre marchand d'esclaves Edward Colston à Brighton, mais aussi défigurer la statue de Winston Churchill sur la place du Parlement.



Certains politiciens, comme la députée de East Leicester Claudia Webb, pensent que le débat sur Gandhi est une "distraction inutile" des campagnes de Black Lives Matter.



"Sa forme de protestation pacifique, comme Black Lives Matter, est une force de changement", a déclaré Mme Webb. "Il n'y a aucun désir de la part de la communauté noire de faire bouger ce symbole de changement."



Les habitants de Leicester ont déjà défendu la statue, formant à un moment donné un anneau symbolique de protection autour de la statue.



Dans une lettre adressée à l'ancien député de Leicester Est Keith Vaz, qui a joué un rôle dans l'installation de la statue, Soulsby a assuré que la statue serait en sécurité.



"Je suis ravi de pouvoir vous donner l'assurance absolue qu'il n'y a aucune chance que le conseil accepte à tout moment de retirer la statue - et certainement pas tant que je serai maire", a-t-il déclaré.