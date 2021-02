Un autre Pompéi ? Les Siciliens rient d'inquiétude face à l'éruption de l'Etna

Mi sento una privilegiata a stare in una parte del mondo simile ... 😍❤ eruzione al tramonto ... #Sicily #Etna #Wonder 😍🌄🌋🗻 pic.twitter.com/9ZP006FOab — IamJovie ! ♏ & ◻◼ (@JoIloveJu) February 16, 2021

Alors que les images dramatiques de l'activité volcanique ont suscité une grande inquiétude chez certains non originaires de la région, les Siciliens disent que c'est normal - et qu'ils sont même impatients.Daniele Palumbo, originaire de Sicile et vivant maintenant à Londres, dit qu'il est "toujours très drôle" de voir comment les autres réagissent lorsque l'Etna entre en éruption, et probablement plus encore cette fois-ci, car l'activité volcanique a été plus forte que la normale.Il a déclaré à The Independent que ses amis et collègues ont été "absolument stupéfaits" lorsqu'ils ont vu les images de l'éruption. Certains ont "paniqué", demandant si ce serait "un autre Pompéi" et où se trouvait sa famille en Sicile."Ils sont tous au balcon en train de prendre des photos et des vidéos", raconte-t-il à The Independent, "pour nous, c'est un peu normal. Je pense que nous serions plus inquiets si tous ces événements n'avaient pas lieu". "Nous savons que c'est ainsi que le volcan - d'une certaine manière - déploie toute son énergie", dit M. Palumbo. "Cela nous aide à comprendre qu'il n'y aura pas de tremblements de terre vraiment forts, par exemple."Gaia Caramazza dit qu'elle a reçu des messages préoccupants de personnes - tant d'Italie que de l'étranger - lui demandant si elle va bien après l'éruption.Elle a déclaré à The Independent que cela lui semblait "bizarre, parce qu'en tant que Siciliens, nous sommes habitués à ce que l'Etna entre en éruption assez fréquemment", "c'est cool de voir que la communauté internationale se préoccupe de l'explosion, parce que c'est merveilleux - c'est une occasion merveilleuse", a-t-elle dit."Le père de Caramazza, Benedetto, qui possède une ferme où il cultive des oranges au pied de l'Etna, a déclaré que les gens "admirent toujours" le volcan.Les médias sociaux ont été inondés de Siciliens qui ont partagé des images, admirant leur vision de l'explosion.Les médias sociaux ont été inondés de Siciliens qui ont partagé des images et admiré leurs visions de l'explosion. Pendant ce temps, les personnes qui ne sont pas originaires de l'île ont plaisanté sur cette réaction, disant qu'elles seraient plus probablement effrayées face à une éruption volcanique, plutôt que détendues et prêtes à apprécier la beauté naturelle.Un utilisateur de Twitter a déclaré avoir vu des commentaires sur les médias sociaux concernant l'éruption de l'Etna de la part de non-Siciliens exprimant leur solidarité, disant aux habitants qu'ils allaient s'en sortir et demandant s'ils évacuaient - ce qui, selon eux, les a fait rire."Nous devons nous inquiéter s'il n'y a pas d'éruption", ont-ils ajouté. M. Palumbo a déclaré que beaucoup de gens ne connaissent pas les points importants de la géographie de l'île, ce qui est important - car la lave coule naturellement dans une vallée.Il dit qu'il aimerait être là pour assister lui-même à l'éruption. "Je pense que tous mes amis ont vraiment de la chance en ce moment, parce que normalement, j'irais au volcan et j'essaierais de prendre le meilleur cliché, ou de voir la lave le plus près possible", dit-il à The Independent.Certains Siciliens ont encore dû faire face à des perturbations suite à l'éruption, les habitants et les autorités s'efforçant de nettoyer un village près du Mont Etna après qu'il ait craché de la lave, des cendres et des pierres volcaniques."Tout le territoire de Pedara et toutes les rues sont couvertes de cendres et de lapilli volcaniques", ou de pierres volcaniques, a déclaré Alfio Cristaudo, le maire du village.