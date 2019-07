Un fonctionnaire de la Bundesbank se réjouit de la coopération Euro-Chinoise

Les institutions financières chinoises sont les ambassadeurs du système financier chinois dans le processus d'internationalisation du renminbi (RMB), a déclaré un responsable de la banque centrale allemande.

"Des institutions comme la Banque de Chine sont pour moi les ambassadeurs du système financier chinois dans le monde, en Europe, en Allemagne et à Francfort ", a déclaré Jochen Metzger, directeur général des systèmes de paiement et de règlement à la Deutsche Bundesbank, dans un récent entretien avec Xinhua.

En juin 2014, la succursale de Francfort de la Banque de Chine a été désignée comme banque de compensation RMB, ce que Metzger a qualifié de "bon départ".

Il a également souligné l'importance de l'échange international Chine-Europe (CEINEX). "La coopération du CEINEX entre Shanghai et Deutsche Borse apporte vraiment une autre qualité à Francfort en tant que plaque tournante du RMB et centre de compensation ", a déclaré Metzger.

Le groupe Deutsche Borse est un organisateur de marché allemand pour la négociation d'actions et d'autres titres.

Le renminbi a fait son entrée dans le top 5 des devises les plus utilisées en 2016. En 2017, la Bundesbank a décidé d'investir en RMB dans le cadre de ses réserves de devises, ce qui, selon Metzger, "s'inscrit dans une stratégie de diversification à long terme et reflète la force accrue et le rôle important que joue l'économie chinoise à l'échelle mondiale".

"Et c'est le reflet de l'importance internationale croissante du RMB en tant que monnaie d'investissement et de réserve ", a-t-il ajouté.

Francfort est le siège non seulement de la banque centrale allemande, mais aussi de la Banque centrale européenne et d'autres institutions. Depuis que Bank of China a établi sa succursale à Francfort il y a 30 ans, qui devient la première institution financière chinoise en Allemagne, la ville a été témoin du processus d'internationalisation du renminbi.

Selon les dernières données de l'agence mondiale de transactions financières SWIFT, le paiement en RMB sur le marché allemand en mai a dépassé 585 milliards de yuans (environ 85 milliards de dollars US).

Metzger a déclaré que le marché financier de Francfort est très ouvert et accueillant pour les acteurs du monde entier. "Les banques chinoises peuvent jouer un rôle crucial à cet égard, elles sont tout à fait bienvenues d'y ajouter leur expertise ", a-t-il dit.

Il s'est également félicité des nouveaux développements de la politique d'ouverture de la Chine. "Vous avez besoin de cette politique d'ouverture pour continuer à encourager non seulement les relations sino-allemandes, mais aussi les relations financières dans le monde entier", a-t-il déclaré.