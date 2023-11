Visiter Berne en Suisse en location de voiture

Guide de voyage de Berne

1. La vieille ville

2. Le Münster

3. Zentrum Paul Klee

4. L'Emmental

5. Kemmeriboden

Quels sont les quartiers à visiter à Berne ?

Aarbergergasse-Zeughausgasse-Rathausgasse-Postgasse est la plus au nord ;

Spitalgasse-Marktgasse-Kramgasse-Gerechtigkeitsgasse est au centre ;

Schauplatzgasse-Amthausgasse-Münstergasse-Junkerngasse est au sud.

Au cœur de l'histoire de la Suisse, Berne a souvent dominé les destinées du centre-ouest du pays, le Mittelland. Cet arc de territoire qui s'étend du lac Léman à Zurich a toujours été le pays le plus fertile, le plus peuplé et le plus riche de Suisse.Chaque Suisse apprécie son canton d'origine par-dessus tous les autres, mais les Bernois puisent dans une source particulièrement profonde de fierté nationaliste. Ils sont célèbres pour leurs manières lentes et délibérées, qui se reflètent dans le dialecte bernois du suisse allemand, léthargique et chantant, que vous entendrez sans doute. De toutes les villes suisses, Berne est peut-être la plus charmante.Entassée sur une péninsule aux pentes abruptes, au creux de l'Aar qui coule rapidement, ses ruelles pavées et tranquilles sont bordées de bâtiments à arcades en grès qui enjambent la chaussée.Les collines qui l'entourent, ainsi que les rives escarpées de la rivière, sont encore boisées. Les vues sur les toits groupés de la vieille ville, avec les Alpes à l'horizon, sont à couper le souffle. En venant de Zurich ou de Genève, il est difficile de se souvenir que la petite ville de Berne, qui a été élue ville la plus fleurie d'Europe, est la capitale du pays.Malgré sa prééminence politique, Berne compte moins de 140 000 habitants et conserve la douceur de vivre d'une petite ville. La circulation est exclue de la vieille ville et vous pourriez passer des jours entiers à déambuler dans les rues et les ruelles, à faire du lèche-vitrine et, s'il fait chaud, à vous joindre aux habitants pour un plongeon dans la rivière. Le plan médiéval des rues, avec ses arcades, ses tours et ses fontaines, a convaincu l'UNESCO de classer Berne au patrimoine mondial. Dans la compétition pour la capitale la plus belle et la plus relaxante du monde, il est difficile d'imaginer ce qui pourrait reléguer Berne à la deuxième place. En effet, Berne est l'une des raisons pour lesquelles vous avez élu la Suisse comme l'un des plus beaux pays du monde. Berne figure également dans la liste des meilleures choses à faire en Suisse en été.Se promener dans la vieille ville de Berne, protégée par l'UNESCO, peut être une expérience magique : peu de villes en Europe sont aussi visiblement liées à leur passé lointain, avec une architecture et un plan des rues essentiellement inchangés depuis l'époque médiévale. Faites une visite de Berne en compagnie d'un guide touristique expert de la ville pour découvrir l'histoire, suivie d'une séance de soins dans le Hamman et le Spa.Réservez une visite guidée pour les familles afin de créer un moment fort de vos vacances à Berne.Le Münster de Berne, de style gothique tardif, est reconnaissable entre tous, avec sa flèche plumeuse - la plus haute de Suisse - qui domine la vieille ville et ses cloches sonores qui dominent la ville tranquille. C'est un lieu de recueillement, tant pour son intérieur lugubre et hautain que pour les vues spectaculaires sur les Alpes depuis sa tour, la plus haute de Suisse.Installé dans un bâtiment Renzo Piano accrocheur, le superbe musée Zentrum Paul Klee abrite la plus grande collection au monde du célèbre artiste suisse. Avec un toit en acier qui ondule en trois gracieuses vagues, ou "collines", la "colline" nord est dédiée à Klee le professeur et le musicien. En dessous, on trouve un musée des enfants et une salle de concert souterraine, tandis que la "colline" sud est consacrée au chercheur et au mathématicien Klee.Juste à l'extérieur des limites orientales de la ville de Berne se dresse le mont Bantiger (947 m) ; derrière lui s'étend l'Emmental, la vallée (tal) de la rivière Emme. C'est un paysage typiquement suisse, fait de collines paisibles, d'un vert éclatant, parsemé de vaches brunes qui tètent joyeusement, de hameaux rustiques endormis et de laiteries isolées construites en bois. Comme vous l'avez probablement deviné, c'est la région d'origine du fromage le plus connu de Suisse.Situé à 976 m d'altitude, ce hameau au bout de la route est traversé par le torrent de montagne Emme.C'est l'endroit où l'on trouve la meilleure meringue de Suisse, mais aussi le point de départ de nombreuses randonnées en pleine nature, notamment le difficile chemin à travers les montagnes jusqu'au Brienzer Rothorn (2350 m) (7 heures).La vieille ville s'étend à l'est de la gare, occupant le point central élevé d'une péninsule mince, en forme de doigt. Trois longues rues pavées parallèles (qui changent toutes de nom sur leur longueur) définissent la zone de la vieille ville :C'est dans la moitié ouest de la vieille ville, notamment dans la Marktgasse et la Spitalgasse, que l'on fait le plus de shopping ; la partie orientale, plus ancienne, est plus calme. Ce n'est pas pour rien que l'office du tourisme vante les célèbres arcades, qui bordent les deux côtés de chaque rue de la vieille ville, comme étant "la plus longue promenade commerciale couverte du monde".