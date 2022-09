Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Voyance Suisse par téléphone

Conseils mariées : ce qu'est pour moi le vrai amour que toute femme devrait désirer



J'adore ce poème. Et la femme qui l'a écrit, avec son courage infini pour vivre et aimer. Il comprend tout ce que je crois être de l'amour et que je veux montrer comme conseil à mes épouses : avoir quelqu'un pour vous même quand vous n'êtes pas à votre meilleur, quand nos "démons" ne nous font pas dormir, quand la vie est pour nous et nous secoue.



Si vous aimez la bonne personne, vous vous sentez fort, en sécurité, vous n'avez pas peur de faire face au monde et "manger la vie" jour après jour, mais en même temps vous ne pouvez pas attendre de retourner à la maison, dans ses bras, parce qu'il est agréable de vivre sa peau et parce que vous sentez que là où se termine sa chair commence la votre.



Si vous avez trouvé la bonne personne, vous danserez ensemble sans musique, en vous serrant dans vos bras, même lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce : vous ne vous lasserez jamais de regarder dans vos yeux, de lire le non-dit, d'essayer de faire plaisir aux autres, de les rendre heureux et pleins.

Les mots que seuls les amoureux ressentent. Le doux conseil que j'aimerais donner à mes mariées



Quand on aime quelqu'un, on ressent son bonheur et sa douleur même de loin, et on peut parler en silence. Ce seront des paroles très douces que vous serez les seuls à entendre.



Si vous vous aimez vraiment, ne vous excusez jamais parce que vous ne vous offenserez jamais l'un l'autre, et vous ne vous oublierez jamais : vous chanterez ensemble dans la voiture, vous rirez des blagues de l'autre, si vous êtes loin et il est tard vous ferez en sorte que l'autre soit rentré chez lui sans aller dormir, et vous direz bonjour le lendemain matin.



Autre petit conseil, mais jamais prévisible, que j'ai l'intention de donner à mes mariées : si vous avez trouvé l'amour, vous ferez tout pour que ses rêves deviennent réalité en tant qu'individu : vous le libérerez, vous le soutiendrez s'il a peur et vous serez brave pour lui. S'il vous aime, il fera certainement la même chose pour vous.



Le grand amour est honnête, il ne connaît ni mensonges ni subterfuges : il ne fuit pas, il ne cherche pas d'excuses, il ne recule pas car il ne craint rien. Ceux qui ont peur n'aiment pas, et peut-être même ne vivent pas.

L'amour " vrai ", ce qui ne fait pas mal mais qui remplit la vie



Voici un dernier conseil précieux pour mes épouses et pour toutes les femmes : n'ayez pas peur, vous reconnaîtrez immédiatement l'amour " juste ". Ce sera celui qui remplira votre vie et vous rendra meilleurs et plus complets. Le véritable amour ne vous fera pas pleurer ou blesser votre âme et votre cœur, vous faisant vous sentir incompris ou incompris.



Le véritable amour ne connaît pas de frontières ou de barrières, alors n'ayez pas peur de ceux qui essaient de vous faire croire le contraire, ils n'aimeront jamais. L'amour que vous méritez, en effet, vous accompagnera dans votre fuite et n'aura pas peur de tomber.



Je te dis un secret : " Tu mérites un amour indissoluble, poétique, magique, mais aussi joyeux, éhonté, simple et quotidien, qui remplit ta vie d'une joie pleine et exacte et qui n'a jamais peur ".



Stella de voyante.ch



