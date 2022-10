Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Voyance amoureuse pour couple et célibataire

Pour découvrir les obstacles qui vous empêchent d'avoir la relation que vous méritez vraiment ! Peut-être la question ci-dessus vous paraît-elle étrange, un peu farfelue, ou vous intrigue-t-elle pour en savoir plus sur votre énergie et ce qu'elle signifie vraiment. Eh bien, votre énergie et votre façon de penser sont toutes deux liées si vous cherchez toujours à attirer votre. Si vous êtes déjà en couple, vous découvrirez également des informations précieuses sur vous-même.











Imaginez, si vous pouviez transformer votre vie de là où vous êtes maintenant, à là où vous voulez être, et beaucoup plus rapidement que vous ne pourriez le faire par vous-même. Si vous pouviez trouver votre ingrédient manquant et accélérer votre cœur et votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible, que signifierait ce rêve pour vous s'il devenait réalité ? Si vous voulez éviter de répéter les mêmes erreurs relationnelles maintenant et dans votre futur, laissez-moi vous inspirer aujourd'hui pour faire quelque chose de différent si vous voulez des résultats différents dans votre vie.



Il est possible que vous ayez été blessé trop souvent, que vous ayez eu le cœur brisé et que vous ayez atteint un point dans votre vie où vous en avez assez du jeu des rencontres et où vous voulez simplement vous installer avec quelqu'un que vous aimez et avec un partenaire qui ressent la même chose. Vous êtes peut-être célibataire, divorcé depuis un certain temps, ou l'heure est venue de vous installer et de fonder une famille, vous êtes peut-être veuf et vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes peut-être veuf et vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Ou bien vous êtes dans une relation et vous vous demandez si elle est juste, mais vous voulez sauver et reconstruire ce que vous avez ensemble s'il n'est pas trop tard.



Le prince charmant est souvent le conte de fées auquel la plupart des femmes font référence. Après tout, nous entendons parler de lui dans les films, à la télévision et dans les livres de contes de fées que nous avons lus en grandissant, alors il doit être vrai ! Je suis désolé de faire éclater votre bulle, mais le prince charmant n'existe pas car si vous continuez à l'attendre, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats dans vos relations (je le sais). Au lieu de cela, laissez-moi vous aider à créer votre conte de fées.



Cela n'arrivera que lorsque vous déciderez de prendre vos responsabilités et d'assumer le type d'homme et de relation que vous voulez dans votre vie. Conseil de



Conseil de vraie voyance : Vous devez d'abord vous entraîner, pour apprendre à devenir la meilleure version de vous-même que vous puissiez être. Vous rappelez-vous quand vous avez commencé à conduire ou à apprendre un nouveau cours de danse, c'était quelque chose que vous deviez pratiquer ? Vous avez investi votre temps et votre énergie pour apprendre à conduire parce qu'une voiture vous facilitera grandement la vie. En répétant toute nouvelle routine, comme conduire ou danser, avec de la pratique, cela devient vite automatique. C'est la même chose avec votre relation. Lorsque vous apprenez de nouvelles compétences relationnelles, que vous les mettez en pratique pour améliorer votre conscience de soi, vous serez bien équipé pour reconnaître, attirer, trouver et construire une relation plus forte et plus aimante qui prospérera. Si vous avez investi du temps pour apprendre certaines compétences uniques, elles deviendront également automatiques.Malheureusement, nous sommes TOUJOURS motivés par la douleur. C'est le facteur déterminant pour vous de faire n'importe quel changement dans votre vie.



Vincenzo

