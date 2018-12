Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyant & Medium Belgique Voyance en Belgique et gilets jaunes; EditoBlog s'en mèle Vous connaissez bien sûr l'affaire des gilets jaunes en France. Peut-être aussi le blog de News Editoblog Voici qu'il a décidé d'aider à la visibilité des sites de voyance en Belgique. Il y est également question de tarologue, astrologue, horoscope, numérologue, medium et plus généralement des arts divinatoires Pour ma part, je préfère vous narrer une histoire de medium en lien avec les gilets jaunes.



Vous connaissez bien sûr l'affaire des gilets jaunes en France. Peut-être aussi le blog de News Editoblog Voici qu'il a décidé d'aider à la visibilité des sites de voyance en Belgique. Il y est également question de tarologue, astrologue, horoscope, numérologue, medium et plus généralement des arts divinatoires Pour ma part, je préfère vous narrer une histoire de medium en lien avec les gilets jaunes. Dans une précédente note dans ce Mag, je vous ai fait part de mon aventure avec des gilets jaunes qui à Bruxelles m'avaient affirmé, crié, qu'il préféraient la baguette et le litron de rouge aux miettes offertes par le gouvernement Français. Cette fois c'est d'abord à Maubeuge que je retrouve mes gilets jaunes. Tout juste s'ils m'ont jeté un regard car lâchement j'avais comme tout le monde disposé un gilet jaune sur mon tableau de bord.

Je continue de rouler, la frontière Belge est devant moi, puis c'est déjà Mons. Un embouteillage. Un barrage gilets jaunes? Je ne sais pas mais des gilets jaunes de France, j'en vois plusieurs. Sur le bas coté, un vieil homme est assis dans un pneu de camion. Devant lui une pancarte aux inscriptions gothiques qui indiquent qu'il est medium, tarologue, numérologue, astrologue bref il est clair qu'il pratique la voyance en Belgique.

Je descends de voiture: que risquait-elle? Les gilets jaunes ont des voitures bien plus neuves que la mienne. Et, quant à moi, vous connaissez ma passion pour les sciences divinatoires surtout quand je trouve un medium. Celui-là à Mons, se balançait sur sur son pneu en déclamant " venez, venez et je lirai en vous". C’était idiot de sa part. Très vite, les gilets jaunes cernent le medium et les voilà qui ricanent, s’esclaffent et lui hurlent: "dis-nous si on peut marcher sur l’Élysée et le mettre à sac".

La question est terrifiante mais il me fallait bien connaitre la réponse du medium. Et voilà que quelque chose fait tilt dans mon esprit quand le medium répond, "je n'en sais rien: je ne suis ni politicien ni policier".

Mauvaise réponse de ce medium, tarologue, numérologue, astrologue ou pratiquant de je ne sais plus quelle forme de voyance, toutes selon sa pancarte.

Lequel des gilets jaunes a-t-il versé le contenu du bidon de carburant sur le medium? Est-ce le même qui lui mit le feu. Le medium hurle à la mort. Peut-être un peu tard, quelqu’un appelle les secours.

Oui trop tard: je n'aperçois plus le medium, les flammes le cernent. L'espace d'un instant, je continue à percevoir des hurlements, puis plus rien!

Je lève les yeux au ciel, une épaisse fumée s'élève comme un tourbillon. Je jurerais avoir aperçu le medium au-dessus des flammes: il souriait alors que peu à peu sa silhouette disparaissait en fumée.

