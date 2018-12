Voyance: un medium de divinatoire.be cite les gilets jaunes de France

J'hésite à répondre : ça me paraît un peu court comme question et, de plus, je m'attendais à poser la première. Le medium insiste. Me voyant perplexe, il ajoute : je n'envisage pas mon art divinatoire autrement qu'en symbiose avec le demandeur.

Une question me vient alors à l'esprit, simple, brève : pourquoi ? Le medium se lève. Il me prend l'écharpe que je tenais toujours à la main, prend son temps pour me la mettre autour du cou, déboutonne mon manteau de laine et me dit en souriant : à présent, tu es bien. Je vais te donner une réponse très simple. Peut-être cela te permettra-t-il, ensuite, de me poser les véritables questions, celles qui concernent ta personne, ton avenir. Les Gilets Jaunes, mon ami, sont la résultante de la décomposition sociale, en France et ailleurs. Il s'agit d'un accessoire imposé à l'automobiliste. C'est aussi un moyen de reconnaissance et leur plus petit dénominateur commun. Il a permis aux gens de se rassembler ;la recherche du pouvoir temporel venant de plus haut que d'eux-mêmes a fait de même. Et toi, mon ami, veux-tu un gilet jaune ou préfères-tu l'écharpe dont je t'ai ceint ? C'est là que le mutisme m’étreint : je n'ai pas de réponse. Je veux partir. Le medium m'y encourage en me disant : pars, mon ami, et reviens lorsque tu voudras que nous parlions de toi. Je me lève, reboutonne mon manteau, les yeux du medium lancent des éclairs ironiques et j'ai froid. Sors, dit le medium de courte taille, sors vite et reviens plus tard consulter ma voyance.

Dans la rue, je cherche le café. A sa place, un fût dégage des flammes bleues, rouges, jaunes. Il m'attire. L'écharpe me quitte et s'y engouffre... à moins que je n'aie rêvé qu'autour de ce feu plusieurs Gilets Jaunes s'esclaffent en me criant : nous ne voulons pas les miettes, nous voulons la baguette, le litron de rouge en plus.