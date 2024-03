Vozol 10000 quels sont les qualités de cette puff

Capacité et Longévité

Un élément clé de la qualité pour un dispositif de vapotage jetable est sa capacité à fournir le nombre de bouffées annoncé. Un appareil comme le Vozol 10000, promettant jusqu'à 10 000 bouffées, est conçu pour les utilisateurs qui recherchent une durée d'utilisation prolongée avant de devoir le remplacer, ce qui peut être particulièrement attrayant pour les vapoteurs réguliers.