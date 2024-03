Yoan Endres : Conseils achat maison ancienne

Il n'y a rien de tel que de vivre dans une maison ancienne. Avec leur personnalité, leur savoir-faire d'antan et leurs caractéristiques architecturales distinctives, ces propriétés ont des histoires à raconter - et, pour les acheteurs potentiels, c'est là une grande partie du charme d'une maison ancienne. Mais l'achat d'une maison de 75 ou 100 ans ou plus comporte aussi des défis uniques.

Conseils pour l'achat d'une maison ancienne : Ce qu'il faut savoir

Donc, si vous êtes attiré par l'histoire et la beauté des maisons anciennes, entamez le processus d'achat les yeux grands ouverts, en commençant par les considérations suivantes :



#1. Engagez un spécialiste pour l'inspection

Si vous achetez une maison ancienne, il est essentiel de procéder à une inspection minutieuse. Un vrai professionnel connaîtra les problèmes courants dans les maisons anciennes, qu'il s'agisse de l'installation électrique, de la plomberie ou des problèmes structurels potentiels.

"Je recommande toujours de travailler avec quelqu'un qui a inspecté des maisons anciennes et historiques", déclare Un agent immobilier Lausanne spécialiste maison ancienne . "Nous avons inspecté des maisons vieilles de 150 ans et, récemment, une maison vieille de près de 200 ans dont les fondations étaient en pierre. Il est important d'avoir de l'expérience et de savoir ce que l'on recherche dans différentes maisons.





#2. Comprendre les exigences en matière d'entretien

Il va sans dire que les maisons anciennes nécessitent souvent plus d'entretien (et des coûts d'entretien plus élevés) que les maisons plus récentes. Attendez-vous à dépenser environ 0,8 % de la valeur de votre maison en frais d'entretien annuels si vous emménagez dans une propriété datant d'avant les années 1960. Si vous optez pour une maison construite dans les années 2010, vos frais d'entretien annuels s'élèveront à environ 0,2 % de la valeur de la maison.

L'aménagement paysager peut également augmenter les coûts d'entretien. Les maisons anciennes sont souvent dotées d'un aménagement paysager mature qui peut s'avérer gratifiant et difficile. Par exemple, les grands arbres anciens peuvent nécessiter un entretien professionnel et les jardins peuvent avoir besoin d'être revitalisés.

Lors de l'inspection de votre maison, d'autres éléments peuvent apparaître. N'hésitez pas à demander des éclaircissements si vous en avez besoin - ou à demander à votre inspecteur ou à votre agent immobilier de vous faire des recommandations. En tant qu'experts locaux, ils ont l'habitude de travailler avec des entrepreneurs, des électriciens, des plombiers et d'autres spécialistes de la région, si vous souhaitez discuter plus en détail des besoins en matière d'entretien.



#3. Vérifier l'intégrité de la structure

Les maisons anciennes peuvent présenter des problèmes naturels de fondation ou de structure dus à des méthodes de construction dépassées ou à un simple tassement au fil du temps - autant de détails qui devraient être mis en évidence lors de votre inspection.

"Il est très rare que nous rencontrions un problème structurel dans une maison, mais si c'est le cas, nous en informons immédiatement les acheteurs potentiels", précise Un agent immobilier Genève 2024 spécialiste maison ancienne . "Nous leur indiquons la gravité du problème structurel et, dans l'idéal, le fait que cette condition particulière peut être réparée - et la prochaine étape consiste à trouver un entrepreneur capable de la réparer."

L'électricité et la plomberie sont d'autres éléments qui peuvent avoir un impact sur les rénovations et même sur les primes d'assurance.

"Les maisons anciennes peuvent entraîner une surprime de 5 à 10 % de la prime annuelle en fonction de l'âge de la maison et de ses systèmes", explique Un agent immobilier Neuchâtel spécialiste maison. "Les assureurs sont très attentifs aux systèmes mécaniques, électriques et de plomberie".





#4. Attention aux matières dangereuses

Des matériaux aujourd'hui reconnus comme dangereux, tels que la peinture au plomb et l'amiante, ont été utilisés dans certaines maisons construites avant les années 1970. En 1998, le canton de Vaud a adopté une loi sur la divulgation des biens immobiliers résidentiels afin d'accroître la transparence des transactions immobilières. Cette loi oblige les vendeurs à fournir aux acheteurs une représentation fiable de la propriété - en particulier des conditions majeures, y compris les matériaux dangereux.

Même avec ces mesures en place, il est important de vérifier soigneusement la présence de ces matériaux dans le cadre de l'inspection de votre maison - et, si de l'amiante ou de la peinture au plomb sont présents, de s'informer sur les risques existants et sur le processus d'élimination des déchets.



#5. Mettre à jour l'isolation et les systèmes CVC

De nombreuses maisons anciennes ne sont pas bien isolées et peuvent avoir des systèmes de chauffage et de climatisation obsolètes. Envisagez les coûts de modernisation de ces systèmes pour en améliorer l'efficacité énergétique et le confort. La climatisation centrale, par exemple, est un ajout courant dans les maisons anciennes. Cependant, pour intégrer un système de climatisation centrale, la maison doit avoir les bons conduits - si votre maison a besoin de remplacer ou d'installer des conduits, le coût global du nouveau système augmentera d'environ un tiers