La perte d'un être cher est malheureusement un fait qui arrive à chacun d'entre nous. Souvent, nous sommes vaincus par le découragement, nous cédons à la tristesse, au sentiment d'un vide profond qui ne nous fait presque pas respirer. Et là, nous avons des questions et des curiosités : qui sait s'il vit encore sous une autre forme ? qui sait où il est et s'il est heureux ? qui sait s'il me voit ou m'écoute quand je lui parle ? puis-je faire quelque chose pour l'aider ?

Nous connaissons tous l'existence de personnes appelées "médiums" qui parviennent à entrer en contact avec les entités désincarnées. Mais comment ce contact fonctionne-t-il exactement ? Les médiums sont-ils vraiment capables de parler aux défunts ou ne sont-ils que des ruses et des tromperies bien conçues ? y a-t-il vraiment un monde habité par les esprits ? Ou sont-ils des restes de leurs corps énergétiques ? Ou ne sont-elles que le résultat de l'imagination, d'hallucinations, de rêves ? Jusqu'où peut-on pousser la médiumnité ?

Medium pour l'amour Depuis quelques décennies, la psychologie clinique a commencé à étudier la dynamique de la relation du couple. Les chercheurs ont identifié deux types de relations de couple : complémentaires et symétriques.



La relation de complémentarité représente les relations " imbriquées ", dans lesquelles les deux partenaires dans leur diversité se complètent l'un l'autre. Ce pourrait être la relation parfaite mais, malheureusement, lorsque la complémentarité est extrême, la relation pathologique entre la victime et le tortionnaire est atteinte. La relation symétrique peut être représentée par deux miroirs qui se regardent ou par deux pistes parallèles qui ne se rejoignent jamais. Cela évoque la froideur et le détachement, mais aussi l'autonomie personnelle et le respect de l'autre.



Ce qui est clair pour les chercheurs, c'est que pour bien fonctionner, un couple a besoin de l'alternance de complémentarité et de symétrie relationnelle afin de garantir la chaleur, la proximité et l'échange autant que l'autonomie et le respect mutuel. Sinon, le couple risque de sortir d'un détachement ou d'un lien excessif. Souvent, cela se produit indépendamment du sexe, ce qui est une prérogative des couples heureux quand cela fonctionne bien, bien que ce ne soit pas la seule composante qui puisse assurer sa persistance dans le temps et sa stabilité.

Les relations de couple fondées sur les sentiments ou l'érotisme survivent-elles plus longtemps ?



Le sentiment, compris comme un lien et une impulsion affective, basé sur la confiance en l'autre à qui je peux me confier entièrement, y compris mes limites et mes fragilités, est un refuge sûr essentiel pour me réfugier. Dans la plupart des cas, elle est beaucoup plus puissante que la passion sexuelle. Par conséquent, les couples dont la relation est fondée sur le sentiment de protection et d'appartenance mutuelles ont tendance à survivre plus longtemps que ceux qui se caractérisent par l'érotisme, qui tôt ou tard se terminera.



Mais cela ne représente pas le bonheur, mais la sécurité, qui est beaucoup plus recherchée, aussi parce que pour le plaisir pur il y a beaucoup d'autres possibilités, des relations extraconjugales au cybersexe.



La recette gagnante est obtenue lorsque les deux membres du couple sont capables de cultiver leur autonomie personnelle et en même temps de maintenir une cour mutuelle et constante qui nourrit la sphère érotique, associée à une attention et une protection mutuelle.



Si nous voulons continuer à éprouver des sensations intenses, nous devons alterner les sensations excitantes avec leur absence ou avec la présence de stimuli contrastés, mais sans exagérer dans le détachement, sinon nous pourrions nous convaincre que quelque chose dans la relation est brisée.



Josie Bonet













