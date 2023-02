73 pompiers français et membres de la sécurité civile déployés en Turquie suite au séisme

En dehors de ces volontaires, la Turquie peut compter sur des milliers d’autres secouristes qui n’ont pas tardé à se décider pour voler au secours des rescapés. Il faut saluer la bravoure des volontaires Turcs qui ont envahi l’aéroport d’Istanbul se portant volontaires pour aider les secouristes et les victimes. L’organisme public de gestion des catastrophes Turc a enregistré 110 000 candidatures prêtes à aller sur le terrain.

Selon Ali Yerlikaya, gouverneur d'Istanbul, on dénombre 12 752 volontaires à pied d'œuvre pour rejoindre les lieux des séismes.

Dans cette course contre la montre, le président turc garde espoir et parle quant à lui de plus de 53 000 de ses compatriotes qui sont mobilisés pour assister les sinistrés. Comme si ce malheur ne suffisait pas, il faut remarquer une condition météorologique défavorable qui complique la situation autour de l’Anatolie. Tant qu'elle n’aide pas les secouristes à mieux faire leur travail tant elle augmente la souffrance des rescapés et réduit par conséquent les chances de s’en sortir d’autres. L’OMS par la voix de son directeur général se dit assez préoccupé par les zones dont il n’y a aucune information pour le moment.