ARN : une étude accablante tire la sonnette d'alarme

Ainsi commandées de l’intérieur, les cellules produisent massivement des protéines Spike.



Le problème c’est que cela peut perturber au passage la synthèse d’autres protéines, nécessaires à notre organisme.



En effet, les auteurs de l’étude notent un potentiel lien de causalité des vaccins ARNm avec l'apparition de nombreuses maladies.



Ils évoquent des maladies neurodégénératives, des troubles du foie, des cancers, des myocardites (je vous en ai déjà parlé), de paralysie de Bell (paralysie de la moitié du visage) ou encore de thrombocytopénie immunitaire (pas assez de plaquettes dans le sang, il ne coagule plus) 2 .



Pire, les auteurs concluent que « des milliards de vies sont potentiellement en danger, étant donné le grand nombre de personnes auxquelles on a injecté les vaccins à ARNm ».



Ils appellent « les institutions de santé publique à démontrer, avec des preuves, pourquoi les questions abordées dans ce document ne sont pas pertinentes pour la santé publique, ou à reconnaître qu'elles le sont et à agir en conséquence ».



Imaginez un instant les conséquences si les mises en garde accablantes de cette étude s'avèrent fondées ?



Plutôt qu’un remède, nous serions-nous fait injecter, et à plusieurs reprises, une bombe à retardement au cœur même de nos cellules ?



Comme toujours depuis le début de la pandémie, le flou est le plus total. Le flou est total D’un côté il y a les alarmistes, comme les auteurs de cette étude, qui prétendent que l’inoculation de ces vaccins constitue potentiellement une catastrophe sanitaire.



D’un autre côté, il y a les autorités politiques, et, force est de le constater, la totalité des autorités sanitaires qui disent exactement le contraire. Allant même jusqu’à nier les nombreux effets secondaires pourtant avérés. Où se trouve la vérité ? Suis-je du côté des alarmistes ?



Et je vous avoue que les résultats de cette étude me troublent.



Tout d’abord, car il s’agit d’une étude globale sur l’ensemble des effets secondaires recensés des vaccins à ARNm, contrairement aux précédentes publications, qui n’abordaient que l’un ou l’autre des effets en question…



Ensuite, car cet article se base sur des sources sérieuses, notamment les chiffres de la VAERS, un organe américain chargé de recenser les effets secondaires des vaccins.



J’ai d’ailleurs moi-même employé ces chiffres officiels pour réaliser certaines de mes lettres hebdomadaires.



Enfin, car cette recherche est à paraître dans une revue de toxicologie de renommée internationale.



Cette étude paraîtra en juin.



J’imagine que personne ne vous en parlera.



Prenez soin de vous,

Sources :

