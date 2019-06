Achat maison en Suisse

Un Italien qui n'a pas de domicile en Suisse peut-il acheter un appartement ? Quel type de propriété puis-je acheter ? Le droit suisse permet aux étrangers qui n'ont pas de permis de séjour d'acheter une maison en Suisse, mais seulement dans des zones prédéfinies. C'est habituellement la région que les Italiens recherchent, donc ce n'est généralement pas un problème.Dans ces zones prédéfinies, vous pouvez acheter à la fois des appartements et des maisons individuelles, que l'on appelle en Suisse des villas. Ces derniers coûtent évidemment plus cher que les appartements, bien que le prix, comme toujours, ne dépend pas seulement de la taille, de la zone, de la distance du centre, de l'année de construction.Les appartements en Suisse s'appellent PPE ou Propriété Par Etage et correspondent exactement aux appartements en copropriété comme en Italie : vous achetez un PPE et vous devenez propriétaire du logement et une partie des parties communes des immeubles. Comme chez nous, vous payez les frais de copropriété, d'entretien de l'immeuble, etc. (généralement 100-150 francs par mois).Les prix sont plus élevés qu'en Europe, mais la Suisse est généralement plus chère que nous. D'autre part, les salaires suisses sont également plus élevés. Pour un studio simple, le prix commence à partir de 100'000 francs suisses, mais si on parle d'un bel appartement PPE de trois pièces et d'une belle vue, cela coûte environ 400'000 francs suisses. Dans les meilleurs endroits, il y a plus d'un million de francs suisses. Voulons-nous un nouveau bâtiment ? Cependant, nous devons garder à l'esprit que les bâtiments plus anciens sont les mieux situés, donc s'ils ont été récemment rénovés, ils constituent une bonne alternative.Bien sûr, louer une maison en Suisse est un bon rendement : un PPE de 3 pièces hors centre coûte en moyenne 1400 francs par mois plus les frais de copropriété.En savoir plus : https://www.spg-rytz.ch/vente