Coolsculpting Lausanne Votre peau est sèche ou présente des séquelles d'acnés, un traitement à base d'acide hyaluronique stabilisé est possible avec la possibilité d'hydrater la peau de l'intérieure sur des zones aussi variées que le visage, les mains ou le décolleté.



Découvrez la dernière innovation dans le domaine de la beauté à Lausanne : un acide hyaluronique qui hydrate et nourrit la peau en profondeur pour un résultat attractif.



Vous êtes jeune ou plus âgé(e), votre peau est abîmée par le soleil, desséchée, une amélioration possible et durable est envisageable pour retrouver la structure et l’élasticité avec un éclat naturel, frais et global. L’acide hyaluronique est une substance hydrophile naturellement présente dans la peau, son pouvoir de rétention élevé permet de conserver une peau hydratée et donc de préserver sa qualité. La quantité d’acide hyaluronique diminue avec le temps au fils des années. L’acide hyaluronique utilisé est stabilisé donc éliminé par le corps en plusieurs mois, contrairement à l’acide hyaluronique utilisé en mésothérapie non stabilisé qui est éliminé en quelques jours.



Cette forme de traitement innovante, crée un éclat frais et naturel et peut être utilisé seul ou en combinaison avec d’autres traitements esthétiques. L’action est différente des fillers qui créer des volumes localement et traite des zones spécifiques. l’acide hyaluronique utilisé en micro-réservoirs dans la couche moyenne ou profonde du derme permet d’hydrater la peau de l’intérieure pour un éclat naturel et une peau visiblement plus saine.



Le résultat est dépendant du patient, il faut donc une première consultation pour réaliser un examen clinique et déterminer la meilleure zone à traiter (visage, lèvres, mains, décolleté). Cette consultation permet de définir les indications (peau abîmée par le soleil, séquelles d’acnés) et contre-indications, ensuite un traitement combiné éventuellement avec d'autres est envisagé pour obtenir le meilleur résultat possible adapté à votre demande.







