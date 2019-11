Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Botox parlons en ! Le botox n'est pas un produit en soi mais une marque déposée. En fait le vrai nom c'est la toxine botulique. Découvrez notre petit article pour en savoir plus !



La toxine botulique, l'auxiliaire des femmes d'aujourd'hui en 2019 43% des femmes déclarent que la beauté est importante pour elles-mêmes et leur entourage. En réalité, la principale raison qui incite une femme à prendre soin de sa peau est l'envie de se sentir plus en confiance et mieux dans sa vie. Le fait d'arborer un teint radieux et d'avoir une silhouette svelte renforce la confiance en soi. En conséquence, on peut dire que la gente féminine a à coeur de paraître au yeux de la société plus jeune et donc plus performante. La toxine botulique pratiquée dans les cabinets de chirurgien esthétique donne des résultats encourageants sur tout es les rides même profondes. Cette technique donne un teint rayonnant et retire toutes les traces de fatigue. C'est un soin abordable mais qui est éphémère. Les adeptes des injections visages doivent retourner fréquemment chez leur médecin pour d'autres injections.



Quels endroits du visage sont concernés par la toxine botulique ?

Les rides du lion sur le front: elles apparaissent souvent vers 30 ans Les rides de la patte d'oie autour des coins extérieurs de l'oeil: elles sont de nature dynamique Les rides d'amertume autour de la bouche: elles s'accentuent chez les fumeurs Les sillons nasogéniens le long du nez: elles se présentent entre 20 et 30 ans Les rides du temps sur les joues Comment se prémunir des rides pour se dispenser du bistouri? Nous rêvons tous d'une mine superbe sans fournir d'efforts.



Les précautions de base sont élémentaires: Le soleil fragilise la peau et accentue le vieillissement cellulaire.

Les traitements hormonaux favorisent le relâchement des tissus.

Le tabac et l'alcool sont des facteurs négatifs pour la santé et pour la peau en général, ils sabotent la micro circulation

Le stress génère des tensions dans les mâchoires et le visage. Gommer, hydrater, nourrir la peau et adopter une alimentation équilibrée sont les règles d'or pour une peau sublime. Heureusement, la médecine esthétique est présente pour repousser les marques du temps.

