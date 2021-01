Alexei Navalny de retour en prison en Russie

L'interposition entre l'opposant et le pouvoir résolu à ne rien lui laisser devait avoir lieu. Ce fut dimanche 17 janvier. Sur le terrain du Kremlin, les manœuvres dilatoires, arguties juridiques et force brute.



Le scenario était écrit à l'avance. Les autorités russes l'avaient avertie de sa prochaine arrestation pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire. Soigné en Allemagne depuis son empoissonnement d’août 2020, Mr Navalny ne s’était pas rendu à une convocation au commissariat au mois de décembre.



C'est en passant la douane, quelques minutes après avoir foulé le sol russe- son « meilleur jour depuis ces cinq derniers mois » – qu'il fut appréhendé. Une caméra a pu immortaliser sa dernière étreinte avec son épouse Ioulia. Il a ensuite été emmené dans un lieu inconnu sans pouvoir être accompagné de son avocat.



La priorité du pouvoir a ensuite été de faire le moins de publicité possible. L'avion de Monsieur Navalny a été dérouté vers un autre aérodrome, celui de Chermetievo. La cause invoquée fut une brosse de déneigeuse sur la piste d’atterrissage. L'autoroute de l'aéroport a ensuite été fermée.