Au moins dix-sept migrants morts dans le naufrage d’un navire au large des Bahamas.

Selon les déclarations des autorités haïtiennes et bahamiennes, l'accident de ce dimanche 24 Juillet 2022 est la conséquence du naufrage du bateau qui transportait une soixantaine de migrants. On dénombre parmi les morts 15 femmes, 01 hommes et 01 enfant. C’est assez triste sur la liste des centaines de naufrages de bateau de transport de migrants irréguliers, même si cela ne semble pas intimider la détermination des migrants.



La mer était assez agitée pendant le parcours du bateau qui partait probablement pour Miami dans la Floride. Selon le chef du gouvernement bahaméen, plusieurs des migrants sont portés disparus alors qu’une opération de sauvetage a permis de sauver 25 personnes. Les morts sont d’origine haïtienne.