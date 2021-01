Au moins sept morts dans un séisme en Croatie

La secousse, dont l’épicentre a été localisé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la capitale Zagreb, a eu lieu vers 12 h 30, ce mardi 29 décembre 2020. Le tremblement de terre, qui a particulièrement touché la ville de Petrinja, a causé la mort de sept personnes selon le bilan provisoire. L’épicentre de la secousse, ressentie vers 12 h 30, se situe à une profondeur de dix kilomètres. Il a été localisé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la capitale croate, où des habitants paniqués se sont précipités dans les rues et où des tuiles d’habitations sont tombées à terre. Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a annoncé ce mardi qu’une enfant était morte dans le séisme. Elle était âgée de douze ans d’après les médias locaux. Le bilan s’élève à au moins sept morts et une vingtaine de blessés dont six grièvement. Les secours sont intervenus très rapidement dans la ville de Petrinja, où l’armée a été également déployée. Secouristes et militaires recherchaient les éventuelles victimes coincées sous les décombres. L’électricité a été coupée et, à la nuit tombée le centre-ville était encore plongé dans le noir. « Ce n’est pas sûr ici, c’est clair comme le jour », a déclaré sur les lieux le Premier ministre, expliquant que les autorités allaient installer des conteneurs pour abriter les personnes dont les maisons étaient à risque. Très tôt ce mercredi 30 décembre 2020, des répliques de magnitude 4,7 et 4,8 ont été ressenties à Sisak, au sud-est de Zagreb, l’épicentre du séisme selon l'Institut de géophysique américain (USGS).