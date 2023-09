Augmentation mammaire Lausanne avec implants anatomiques

Il existe deux formes principales d'implants mammaires :

les implants ronds et les implants anatomiques. Les implants anatomiques, également appelés implants en forme de goutte d'eau, implants profilés ou implants façonnés, présentent des surfaces texturées. Ils sont censés imiter la pente d'un sein naturel.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent des prothèses mammaires anatomiques plutôt que des prothèses mammaires non anatomiques (aussi appelées "gonflables"). Voici quelques-unes des raisons courantes les plus observées dans la patientèle de Lausanne pour l'augmentation mammaire : Apparence réaliste : Les prothèses mammaires anatomiques ont tendance à ressembler davantage à des seins réels, ce qui peut être important pour celles et ceux qui souhaitent une apparence plus naturelle. Durabilité : Les prothèses mammaires anatomiques sont généralement considérées comme étant plus durables que les prothèses mammaires non anatomiques, car elles sont faites de matériaux plus résistants et moins susceptibles de se détériorer au fil du temps. Confort : Certaines personnes trouvent que les prothèses mammaires anatomiques sont plus confortables à porter que les prothèses mammaires non anatomiques, car elles sont conçues pour imiter plus précisément la forme et le poids des seins réels. Précision : Les prothèses mammaires anatomiques peuvent offrir une précision accrue dans la taille et la forme, ce qui peut être important pour celles et ceux qui cherchent une apparence plus naturaliste. Options de couleur : Les prothèses mammaires anatomiques peuvent souvent être coloriées pour correspondre à la peau de la personne porteuse, tandis que les prothèses mammaires non anatomiques ne viennent généralement qu'en blanc.

Formes d'implants mammaires, ronds ou anatomiques (en forme de goutte d'eau) ?



Paradoxalement, les implants ronds ont la forme la plus naturelle, quelle que soit la position du corps. Fait remarquable, les implants ronds placés sous le muscle peuvent avoir un aspect plus naturel que les implants de forme ou de contour, qui peuvent sembler quelque peu allongés, voire matriciels, chez certaines femmes. Une étude a été réalisée sur des femmes porteuses d'implants ronds et d'implants de forme, examinées par radiographie en position debout et en position couchée. Il a été démontré que lorsque les femmes sont debout, les implants ronds et anatomiques ont le même aspect, en forme de goutte d'eau. Lorsqu'une femme est debout, la gravité agit sur l'implant rond pour le tirer vers le bas et, du point de vue des rayons X, les deux implants ont l'air d'être en forme de goutte d'eau et donc anatomiques.



Que se passe-t-il lorsqu'une femme s'allonge ?



L'implant anatomique reste inchangé et conserve sa forme de goutte d'eau. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours ce que l'on souhaite quand on s'allonge. Les seins naturels tombent sur le côté et à la périphérie du corps lorsqu'une femme s'allonge, de sorte que l'implant anatomique est moins naturel lorsqu'une femme est allongée.



Implants profilés, anatomiques, en forme de goutte d'eau

Ces termes sont tous utilisés pour décrire un implant mammaire qui est fabriqué pour être préformé comme sur la photo. Contrairement à un implant rond, un implant en forme de goutte d'eau a, de par sa conception, un haut et un bas. Leur surface est texturée afin d'éviter que l'implant ne tourne et ne se retourne. Le problème de ces implants, cependant, est qu'ils peuvent se déplacer et, dans ce cas, le contour du sein peut changer, ce qui nécessite souvent un passage au bloc opératoire pour corriger la malposition et remplacer l'implant par un dispositif rond. Contrairement aux implants mammaires ronds, un implant en forme de goutte d'eau conserve la même forme en position couchée, ce qui peut sembler peu naturel chez certaines femmes. Certains chirurgiens plasticiens et certaines femmes estiment que les implants anatomiques peuvent donner l'impression d'un sein plus mature, ce qui n'est pas toujours souhaitable.

Avec les implants anatomiques les contours paraissent plus jeunes et plus naturels dans toutes les positions du corps, et la forme est prévisible et stable. Il est normal et attendu que les implants se déplacent dans leur poche, et si un implant rond se déplace ou change de position, cela passe inaperçu et l'apparence extérieure reste la même. La plupart des femmes sont à la recherche d'une poitrine plus généreuse, certaines veulent compenser le léger affaissement de leur poitrine en forme de goutte d'eau. Les implants ronds offrent la plénitude supérieure et médiane la meilleure et la plus naturelle que la plupart des femmes désirent.





Comment les résultats des implants mammaires anatomiques évoluent-ils avec le temps ?

Les résultats des implants mammaires anatomiques peuvent évoluer au fil du temps, mais cela peut varier en fonction du type d'implants mammaires choisi. Ils se présentent généralement sous deux formes : ronds ou naturels. Les implants anatomiques naturels, également connus sous le nom d'implants en forme de goutte d'eau, tentent d'imiter la forme de vos seins pour donner un aspect plus naturel. Lorsque les implants sont insérés, il est préférable de penser, en tant que patiente, que les implants mammaires anatomiques sont utilisés comme des expanseurs de tissus ou des ballons pour augmenter la taille et la surface de vos seins. Une fois insérés, ils peuvent se dilater de manière ronde ou naturelle, selon le type d'implant que vous choisissez pour l'intervention. L'étirement de la peau se fait au stade de l'insertion initiale de l'opération.

Les études de cas suivantes montrent les résultats des implants mammaires anatomiques avec des photos avant et après. La première étude de cas montre que les implants mammaires ont été comprimés en une forme ronde après 6 semaines de l'intervention. Cela est dû au fait que la peau de la partie inférieure des seins est assez tendue.