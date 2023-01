Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire Lausanne, quelle clinique choisir

L'augmentation mammaire restera sans doute en 2023 une des opérations de chirurgie esthétique parmi les plus demandées en Suisse à Lausanne. Vous trouverez dans notre article des questions et réponses qui vous seront utiles pour préparer votre projet d'augmentation mammaire !



Pourquoi se faire opérer pour une augmentation mammaire ? Les raisons qui conduisent une femme à décider d'augmenter le volume de ses seins sont multiples : un sentiment d'inadéquation dans les relations interpersonnelles, le désir d'une apparence plus sensuelle et désirable, parfois, beaucoup plus rarement, une œuvre artistique ou un show business qui exige une apparence plus proéminente... Cependant, il est assez courant de se souvenir de taquineries à un jeune âge entre camarades de classe qui ont probablement déclenché, parfois, de petits ou de grands complexes. Comment aborder l'augmentation mammaire en toute sécurité ? La chirurgie d'augmentation mammaire est en fait l'une des procédures les plus populaires de la chirurgie esthétique. Cela s'explique à la fois par l'importance particulière du sein dans notre culture occidentale et par la simplicité de la procédure. Aussi simple soit-elle, elle doit être abordée avec la plus grande précision par un professionnel spécifique : il faut toujours s'en remettre uniquement à un spécialiste de la chirurgie plastique et reconstructive, et non à d'autres médecins. L'opération doit être effectuée dans des cliniques modernes et bien équipées, sous la supervision d'un anesthésiste expérimenté ; méfiez-vous des salles d'opération improvisées dans des petites salles ou dans des lieux peu convaincants à l'étranger. Votre santé vaut immensément plus... Comment l'augmentation mammaire est-elle organisée ? Les souhaits de la patiente concernant le volume ou la forme de ses futurs seins doivent être pris en considération en premier lieu. Le chirurgien donnera ensuite son avis sur la base de sa propre expérience professionnelle en évaluant des paramètres objectifs tels que la taille, le poids, la largeur des épaules, la constitution générale, etc. Bien entendu, son goût personnel sera également apprécié pour une dernière touche de classe... C'est lors de la ou des premières visites que les détails techniques seront décidés : où placer les implants (en position plus superficielle ou plus profonde ?), quelle technique utiliser, etc. A cette première phase, disons si projectuelle, doit être consacrée toute l'attention et le temps nécessaires, dans une ou plusieurs visites ultérieures. Sans aucune précipitation. Les implants mammaires peuvent-ils être dangereux ? L'utilisation des implants mammaires est répandue dans le monde entier depuis des décennies. Leur innocuité substantielle a été démontrée et des études spécifiques sont continuellement en cours pour exclure les risques réels liés à leur utilisation. En particulier, la corrélation hypothétique entre l'apparition d'un lymphome et l'utilisation d'un type particulier de prothèse est en cours d'évaluation. Il convient de préciser qu'il s'agit d'un nombre extrêmement faible de cas : sur les 20 à 30 millions de femmes implantées dans le monde, 800 cas au total ont été signalés. Les implants mammaires sont faits d'un matériau biologiquement inerte et, pour cette raison, le rejet est pratiquement inexistant. Dans un faible pourcentage de cas, cependant, un durcissement ou un raidissement variable du sein peut se produire en tant que réponse inflammatoire de l'organisme à l'implant : on parle alors de "capsule". Ce n'est pas un événement dangereux, mais dans les cas les plus marqués, il peut nécessiter une correction chirurgicale supplémentaire. Y a-t-il des cicatrices visibles après une opération d'augmentation mammaire ? Les cicatrices résiduelles ne sont normalement pas très visibles car elles ne font que quelques centimètres de long. Il existe essentiellement trois voies d'accès différentes pour l'introduction des prothèses : depuis le bord inférieur de l'aréole, depuis l'aisselle et depuis le pli sous-mammaire. Le choix est fait en tenant compte de certains paramètres anatomiques et selon la préférence du patient. La qualité finale des cicatrices dépend de nombreux facteurs qui ne sont pas toujours prévisibles : elles ont tendance à s'améliorer avec le temps et ne créent normalement pas de problèmes particuliers.Cependant, de petites retouches ultérieures sous anesthésie locale sont toujours possibles. Combien de temps dure l'opération ? Une fois que les examens préopératoires nécessaires ont été effectués (prise de sang, électrocardiogramme, mammographie ou échographie), le patient peut subir l'intervention, qui dure environ une heure et demie, sous sédation profonde ou anesthésie générale. Grâce à l'efficacité de l'anesthésie moderne, vous pouvez rentrer chez vous le jour même. Après environ une semaine, la première douche est autorisée et vous pouvez progressivement reprendre votre travail de bureau. Il est conseillé, surtout avec la technique sous-musculaire, de ne pas faire d'efforts intenses les premiers jours. Est-ce douloureux ? Après une plastie mammaire d'augmentation, plus qu'une véritable douleur, une certaine douleur et un sentiment de tension sont souvent signalés, en particulier au deuxième et troisième jour ; après, l'inflammation s'est considérablement atténuée. Les analgésiques courants suffisent à la maîtriser. Les implants permettent-ils l'allaitement et le dépistage des seins ? Certainement oui. En particulier, avec la voie d'accès à la gorge sous-mammaire ou axillaire, la glande reste pratiquement intacte et il n'y a aucun compromis sur l'allaitement futur. Avec la voie péri-aréolaire, on estime qu'il y a une interruption d'environ 10 à 20 % des canaux galactophores, laissant intacte 80 à 90 % de la capacité lactifère de la mamelle. Pour la même raison, les prothèses ne gênent pas les examens diagnostiques, tels que l'échographie mammaire et la mammographie, qui peuvent et doivent être effectués régulièrement. Est-il nécessaire de procéder à des massages des seins après une augmentation mammaire ? Quelques séances de massages de drainage lymphatique sont généralement recommandées si elles sont effectuées par du personnel qualifié ; normalement, le chirurgien lui-même peut suggérer les professionnels les plus valables et les plus fiables. Le patient peut également apporter sa contribution en appliquant quotidiennement des crèmes hydratantes et nourrissantes spécifiques.

En savoir plus : En savoir plus : https://www.entourage.ch/fr/technologies/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire/

Voir la carte

Marcia Parisis

Lu 257 fois









Flashback : < > Liposuccion Paris, questions et réponses Liposuccion ventre homme Chirurgie esthétique en vacance en Tunisie Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique