Augmentation mammaire Motiva Ergonomix

Conception et Matériel

Matériau : Les implants Motiva Ergonomix sont remplis d'un gel de silicone appelé ProgressiveGel Ultima, qui est conçu pour imiter la sensation et le mouvement du tissu mammaire naturel. Ce gel est à la fois ferme et souple, permettant à l'implant de changer de forme avec le mouvement du corps, ce qui contribue à un aspect plus naturel.

Forme :bL'une des caractéristiques uniques des prothèses Motiva Ergonomix est leur capacité à s'adapter à la position du corps. Elles ont une forme ergonomique qui leur permet de se comporter de manière similaire au sein naturel, s'aplatissant lorsque vous êtes allongée et prenant une forme plus ronde lorsque vous êtes debout.

Sécurité et Durabilité

Enveloppe : Les prothèses Motiva Ergonomix sont dotées de l'enveloppe SilkSurface, une surface spécialement conçue pour réduire le risque de réaction inflammatoire et de formation de coques fibrotiques (capsulaire), un problème courant avec les implants mammaires.

Technologie Q Inside Safety : Certaines versions de ces implants intègrent une puce RFID, permettant l'identification et l'accès aux informations spécifiques de l'implant sans intervention chirurgicale, ce qui peut être utile pour le suivi post-opératoire.

Avantages

Aspect et sensation naturels : Grâce à leur conception et leur matériau, ces implants offrent un résultat plus proche de l'apparence et du toucher du sein naturel par rapport aux options plus traditionnelles. Personnalisation : La gamme Motiva propose diverses tailles et profils, permettant une personnalisation adaptée aux souhaits et à l'anatomie de chaque patiente. Réduction des risques : Le design et le matériau des implants visent à minimiser les risques de complications post-opératoires, tels que la contracture capsulaire ou le déplacement de l'implant.

Considérations

Consultation pré-opératoire : Une consultation détaillée avec un chirurgien plasticien qualifié est essentielle pour discuter des attentes, des options disponibles, et pour choisir le type d'implant le plus adapté.

Coûts : Les implants Motiva Ergonomix peuvent être plus coûteux que les options traditionnelles en raison de leur technologie avancée et des avantages supplémentaires qu'ils offrent.

Suivi post-opératoire : Un suivi régulier est nécessaire pour s'assurer de la bonne intégration de l'implant et de l'absence de complications.

L'augmentation mammaire par prothèses Motiva Ergonomix représente une évolution dans le domaine de la chirurgie esthétique, en particulier pour l'augmentation mammaire. Ces prothèses ont été conçues pour offrir un aspect et une sensation plus naturels que les implants traditionnels, en s'adaptant mieux aux mouvements et à la forme du corps. Voici quelques détails clés à leur sujet :En conclusion, les prothèses mammaires Motiva Ergonomix offrent une option avancée pour celles qui recherchent une augmentation mammaire avec des résultats esthétiques naturels et une sécurité accrue. Comme pour toute intervention chirurgicale, il est important de se renseigner et de consulter un professionnel expérimenté pour déterminer le meilleur plan de traitement adapté à vos besoins spécifiques.