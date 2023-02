Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire Paris, toutes les questions et les réponses

L'augmentation mammaire par implants est une intervention chirurgicale qui améliore la forme et la taille de vos seins. L'intervention peut se faire par une incision pratiquée dans l'aisselle ou autour du mamelon. Elle peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale. Votre chirurgien choisira entre des implants en silicone et des implants salins en fonction de vos antécédents médicaux et des résultats souhaités.

Quelle est la différence entre les implants en silicone et les implants salins ? Les implants en silicone sont plus chers que les implants salins. Cependant, ils sont également plus durables et présentent un risque de rupture plus faible. La silicone est moins susceptible que la solution saline d'être rejetée par votre corps, mais elle peut provoquer un tissu cicatriciel autour de l'implant, ce qui peut entraîner des douleurs ou une gêne au fil du temps. Si vous optez pour une chirurgie d'augmentation mammaire en silicone, n'oubliez pas que, quel que soit le type d'implant choisi (solution saline ou silicone), vous devez suivre attentivement toutes les instructions postopératoires afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles !

Quels sont les risques et les complications de l'augmentation mammaire par prothèses ? Le saignement, l'infection et la contracture capsulaire sont les complications les plus courantes.

Les autres complications peuvent être un hématome (accumulation de sang), un sérome (accumulation de liquide) et un mauvais positionnement de l'implant (lorsque l'implant change de position). Combien de séances chirurgicales l'augmentation mammaire par prothèses nécessite-t-elle ? Le nombre de séances chirurgicales nécessaires dépend du type d'intervention. Par exemple, si vous avez des implants salins placés par une incision sous le sein, cela ne nécessitera qu'une seule séance. Si vous avez des implants remplis de gel de silicone placés par une incision à l'intérieur de la ligne du soutien-gorge et au-dessus du muscle (subglandulaire), il peut y avoir deux séances ou plus, en fonction de la quantité de tissu à enlever à chaque étape.

Quand puis-je reprendre mes activités normales après l'intervention ? Quand puis-je reprendre mes activités normales après une augmentation mammaire avec prothèses ? Vous pouvez reprendre vos activités normales après une augmentation mammaire avec implants. Il est possible que vous ressentiez une certaine douleur et un gonflement, mais ceux-ci disparaîtront en quelques jours ou semaines.

Vous devez discuter de vos attentes et de vos antécédents médicaux avec votre chirurgien, qui déterminera la meilleure marche à suivre pour vous en fonction de ces facteurs.

Est-ce que je pourrai reprendre mes activités normales après une augmentation mammaire avec prothèses ? Pourrai-je reprendre l'exercice et le sport après une augmentation mammaire avec prothèses ? Vous pouvez reprendre vos activités normales après une augmentation mammaire avec prothèses. Cependant, vous devez éviter les exercices physiques intenses pendant les premières semaines suivant l'opération. Cela inclut les sports de contact et la natation. Vous pouvez également éviter de soulever des charges lourdes ou de pratiquer des sports à fort impact pendant plusieurs mois après l'opération.

À retenir : Vous devez discuter de vos attentes et de vos antécédents médicaux avec votre chirurgien. N'oubliez pas : vous devez discuter de vos attentes et de vos antécédents médicaux avec votre chirurgien.

Soyez honnête avec votre chirurgien quant à vos attentes. Il sera en mesure de vous donner un calendrier réaliste de rétablissement et de retour à des activités normales, y compris tout arrêt de travail qui pourrait être nécessaire. La plupart des femmes peuvent s'attendre à une amélioration immédiate de leur apparence au réveil de l'opération, mais il faut plusieurs mois pour que le gonflement diminue et que les résultats définitifs de l'augmentation mammaire apparaissent.

Conclusion L'augmentation mammaire avec prothèses est une procédure sûre qui peut vous donner la confiance et la beauté dont vous avez toujours rêvé. La meilleure façon de savoir si cette intervention vous convient est de consulter un chirurgien expérimenté qui pourra répondre à toutes vos questions et vous guider tout au long du processus.

Sandra Michelle

Lu 41 fois









