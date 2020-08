Biélorussie: des dizaines de milliers personnes défilent contre le pourvoir

Environ 3.000 personnes se sont retrouvées samedi devant le siège de la télévision publique pour réclamer selon eux << la vérité >>. Profitant de cette manifestation des dizaines d'employés des médias d'états se sont ajoutés aux protestataires et ont annoncé une grève à partir de lundi. Les protestataires ont également reçu le soutien de d'autres membres de l'élite, notamment deux diplomates de haut rang, ainsi que des chercheurs.

Il y a également eu des hommages ce samedi en la mémoire d'un jeune manifestant âgé de 34 ans qui avait été tué lors d'une manifestation.

L'on peut entendre Janna, une femme de 50 ans crier en pleurs << tu n'es pas notre président, tu as bu le sang du peuple. Pars ! >>

Svetlana Tikhanovskaia a réclamé que l'on puisse organiser des élections honnêtes, elle a ajouté qu'il faudrait également relâcher les prisonniers politiques.

Notons que les quatre premières soirées pendant lesquelles les manifestants avaient marché se sont terminées par une bastonnade par les forces de l'ordre causant ainsi deux morts et des dizaines de blessés dans les rangs des manifestants.

Mais au lieu que le calme revienne, la situation s'est envenimée et la mobilisation s'est étendue. Ainsi, plus de 2.000 personnes ont été libérées sur les 6 700 personnes interpellées.