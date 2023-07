Biorésonance à distance en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Canada

Contactez-moi pour UN RDV de biorésonance à distance Les Lundis, Mardis, ou Mercredis de 10H à 17H30 : Jean-Michel GRIVEAU - Lifeline Naturopathie - Tel (+33) (0)7 64 07 36 02 - Site web :

C'est un outil qui entre dans les techniques naturopathiques, en tant que vibratoire. Elle intègre de ce fait un bilan et une éducation à la santé. La bioresonance n'est pas le coup de baguette magique qui va résoudre tous les problèmes !

Biorésonance à distance en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et CanadaUne séance de biorésonance à distance dure environ 2 h 00.Un entretien préalable aura eu lieu par téléphone ou mieux, en visio.Les avantages avec une séance à distance :* Vous restez chez vous,* Vous ne perdez pas du temps dans les transports, sur la route, dans les bouchons, dans la salle d'attente,* Comme vous gagnez donc du temps, vous ne remettrez plus à demain votre envie de prendre soin de vous,* Il est toujours possible de trouver un moment qui nous arrange, vous et moi pour fixer ce précieux RDV,Le module d'analyse et de thérapie à distance se branche en lieu et place du casque que porte normalement la personne.Il suffit pour cela de poser un échantillon (mèche de cheveux, morceau d'ongle) pour pouvoir réaliser la séance en biorésonance (analyse et "remède"). Tout se passe comme en présentiel à partir de là.La personne est chez elle, au calme, posée, allongée selon son envie, dans un état de détente et en mode "émission-réception".Cela est lié au fait que tout est vibration : la biorésonance repose sur les principes de la physique et de la médecine quantiques.Je réaliserai un compte-rendu oralement, de la même façon, lors d'un second entretien.La biorésonance : un rééquilibrage énergétique et vibratoireAu sens littéraire, le terme Biorésonance provient du grec bios (la vie) et du latin resonare (résonner). Il souligne l’état vibratoire naturel de tout être vivant, qui capte et émet des rayonnements dans son environnement.La biorésonance : une méthode de rééquilibrage énergétique.La biorésonance est une pratique issue des thérapies quantiques, dont les fondements reposent sur les connaissances ancestrales de la médecine orientale et sur les dernières découvertes en physique quantique, la science des flux magnétiques.La biorésonance fait partie des techniques dites "vibratoires" en naturopathie et constitue une aide réelle, parallèlement aux soins apportés par la médecine conventionnelle. Elle est particulièrement efficace pour résoudre des problèmes inflammatoires, des syndromes douloureux, des pathologies diagnostiquées ou pas par la médecine conventionnelle, des problèmes de santé liés à des micro-organismes (bactéries, virus, champignons), des traumatismes physiques, des problèmes digestifs, cutanés, des soucis liés à l'émotionnel (travail sur les conflits), etc.La biorésonance est beaucoup utilisée outre-Rhin, en Suisse, où elle trouve ses origines, et en Russie.Concrètement, un dysfonctionnement organique (stress, maux particuliers) va entraîner chez l’individu, un champ électromagnétique altéré autour de ses cellules, de ses tissus et de ses organes. La biorésonance utilise des appareils spécifiques pour réaliser des bilans énergétiques précis et identifier les points corporels, psychiques et émotionnels à rééquilibrer.Ces machines captent et émettent des rayonnements électromagnétiques, qui sont à l’unisson avec les émissions originelles et saines de l’organisme vivant. Ces ondes, appelées « les quantas d’énergie » entrent en biorésonance et favorisent une régénération de la santé de l’individu.En d’autres termes, les appareils de biorésonance sont en mesure de "ré-informer" les cellules d’un individu en leur envoyant des ondes aux fréquences souhaitées. Bien qu’elle soit principalement utilisée pour remédier à des maux et des états de santé délétères, cette technique de soin peut également se faire dans un but préventif.Comment se passe la première séance de biorésonance en naturopathie ?La première séance de biorésonance permet de faire un bilan énergétique complet de l’état de la personne, qui est reliée par un casque et un manchon à un boitier, lui-même relié à un ordinateur.L’activité électrique de l’organisme est décryptée par l’appareil de biorésonance qui envoie des ondes électromagnétiques pulsées (indolores et inaudibles) pour mesurer les fréquences des cellules analysées. Les résultats apparaissent au fur et à mesure sur un écran.Puis, le naturopathe analyse les résultats et vérifie l’équilibre énergétique en tenant compte de tous les systèmes de l'organisme : digestifs, uro-génital, respiratoire, cardiaque, immunitaire et endocrinien, nerveux, sensoriel et locomoteur. Ce bilan énergétique dure environ 1 h 30.Je propose également de découvrir cette technique lors d'une séance courte d'une heure, pour travailler sur deux systèmes ou organes, en fonction des priorités.Si une anomalie est détectée (ex : arthrose), le naturopathe la corrige au moyen d’une onde de fréquence harmonisante et adaptée aux organes. Le naturopathe peut proposer à la personne de contacter le médecin pour de plus amples investigations médicales.Il est conseillé d’effectuer une séance de contrôle, trois semaines après le premier bilan de biorésonance, puis une nouvelle séance 3 semaines plus tard. Par la suite, la personne est libre de choisir, si elle souhaite faire un contrôle et à quel rythme. Les praticiens en naturopathie proposent généralement un contrôle mensuel et un nouveau bilan une fois par an.Si la biorésonance vous intéresse ou si vous souhaitez un conseil sur une difficultés physique ou émotionnelle, je vous propose d’en discuter ensemble.La biorésonance n'est pas tout, loin de là !C'est un outil supplémentaire pour le naturopathe qui accompagne la personne, dans une vision holistique. Les bases, les principes et les fondements en naturopathie restent bien présents et plus que jamais d'actualité.​Certains médecins utilisent la biorésonance, et d'autres en service hospitalier, font appel à elle en parallèle des soins. Pour les références scientifiques et historiques, voici quelques partages intéressants à ce sujet :